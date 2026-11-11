L’Atelier delle Cerimonie, Mariarosaria, la stilista che veste i sogni: “L’abito perfetto non si sceglie, si conquista”

Ufficio stampa - Real Time L'Atelier delle Cerimonie con Mariarosaria, Lucrezia ed Anthony

L’Atelier delle Cerimonie è il nuovo programma di Real Time, in onda da mercoledì 11 novembre alle 21.30, che apre le porte dell’Atelier Vanitas, nel cuore di Napoli, dove sogni, capricci e desideri prendono forma, alla ricerca del look perfetto per ogni occasione.

Noi abbiamo parlato con Mariarosaria, protagonista del programma, designer di abiti e regina dell’atelier. È lei accompagna ogni cliente e i suoi cari in un percorso fatto di prime prove, ripensamenti, richieste fuori dal comune, creazioni su misura e inevitabili momenti di crisi. Al suo fianco, l’affascinante marito italoamericano Anthony, la figlia Lucrezia e il sarto Christian.

Mariarosaria ci ha raccontato il suo percorso professionale e il debutto in L’Atelier delle Cerimonie, tra creatività, emozioni e una filosofia precisa: valorizzare ogni donna senza rinunciare alla propria personalità.

L’11 novembre debutta su Real Time il nuovo format televisivo L’Atelier delle Cerimonie, che ti vede protagonista. Come è nato questo progetto e che cosa rappresenta per te?

Sono davvero onorata. È un progetto bellissimo, arrivato in una fase matura della nostra azienda, e questo ci riempie di orgoglio perché significa che in tutti questi anni abbiamo lavorato bene e costruito qualcosa di importante. Mi sono divertita tantissimo, sia con i miei clienti sia con la produzione. È stata un’esperienza entusiasmante e spero naturalmente che il pubblico la apprezzi.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questa esperienza televisiva? Puoi anticiparci qualcosa?

Sono molto orgogliosa delle mie «bimbe», come amo chiamarle. A Napoli, infatti, non si festeggiano soltanto i matrimoni: ci sono le comunioni, i diciottesimi e tantissime altre occasioni speciali. Abbiamo quindi voluto abbracciare anche questo universo di festeggiamenti, con tutta la sua energia e la sua varietà. Napoli ha mille colori, infinite sfumature, come cantava il nostro Pino Daniele. Noi napoletani abbiamo il coraggio di mostrarli tutti, senza porci limiti. Ecco, questa è anche la nostra filosofia: osare, mettersi in gioco e non avere paura di esprimere la propria personalità. Sfido tutta Italia a fare altrettanto.

Il tuo Atelier Vanitas, che ci mostri nel programma, è ormai un punto di riferimento nel panorama della moda da cerimonia a Napoli. Come descriveresti questo luogo speciale?

Io lo chiamo il «Palazzo dei Sogni» perché dopo 27 anni di attività trovarmi in un palazzo a quattro piani al centro di Napoli, ecco mi riempie nuovamente di orgoglio È un luogo che mi emoziona sempre. Penso a una donna che entra per acquistare un abito importante, destinato a un’occasione speciale: credo che già la location debba farla sentire protagonista di qualcosa di unico. Voglio che ogni cliente viva un’esperienza speciale, non semplicemente che acquisti un abito.

Come è nata la tua avventura imprenditoriale?

È nata circa 27-28 anni fa da un progetto condiviso con mio marito Anthony, che mi accompagna in questa avventura fin dall’inizio, e oggi anche con mia figlia Lucrezia. Ho due figli, ci tengo a precisarlo perché non vorrei che mio figlio Antonio si sentisse messo da parte [ride ndr]. Siamo partiti completamente da zero, senza soldi e senza particolari risorse, ma con tanta creatività, arte nelle mani e una grandissima voglia di fare. Avevamo soltanto le nostre idee e la determinazione di trasformarle in qualcosa di concreto. Pian piano siamo cresciuti, abbiamo costruito uno stile riconoscibile e ci siamo affermati sul mercato napoletano. Poi sono arrivate nuove opportunità, abbiamo ampliato l’attività, inserito le cerimonie e coinvolto la famiglia. Tutto è nato dall’amore e dalla passione per il nostro lavoro.

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Quando una futura sposa entra nel tuo atelier, come nasce il suo abito? Qual è il percorso creativo che porta alla realizzazione del vestito dei suoi sogni?

Il nostro punto di forza è proprio la sartorialità. Essendo stilista e lavorando con una vera sartoria, posso progettare l’abito insieme alla sposa. La prima cosa che faccio è ascoltarla: le chiedo come ha sempre immaginato il suo vestito, come vorrebbe sentirsi e soprattutto come desidera entrare in chiesa. Ogni donna arriva con un bagaglio di immagini, idee e sogni che magari custodisce da anni. Partiamo da lì. Abbiamo una vasta gamma di abiti e tantissimi tessuti a disposizione. Facciamo le prove, accostiamo diverse soluzioni e, se non troviamo esattamente quello che cerca, realizziamo uno schizzo e iniziamo a costruire un progetto personalizzato. È un lavoro che nasce innanzitutto da una chiacchierata, da un rapporto di fiducia. L’abito prende forma attraverso un percorso condiviso.

Ti è mai capitato di dover dire a una sposa che il modello che desidera non è quello più adatto a lei?

Certamente, succede spesso. Soprattutto oggi, quando i social sono diventati una fonte inesauribile di ispirazione. Le spose arrivano con tantissime fotografie e magari si innamorano di un vestito visto online, senza considerare che quel modello potrebbe non essere adatto alla propria fisicità. Non è sempre facile farlo capire, perché quando una donna ha in testa un’immagine precisa tende a volerla realizzare a tutti i costi. Il nostro compito, però, è anche quello di guidarla e consigliarla. Non dobbiamo semplicemente accontentarla: dobbiamo aiutarla a trovare l’abito che la valorizzi davvero.

Nel tuo percorso professionale qual è stata una delle sfide più particolari che hai dovuto affrontare?

Una situazione che ricordo riguarda la tendenza, molto diffusa qualche anno fa, delle mamme che desideravano vestirsi come le proprie bambine in occasione della Prima Comunione. Alcune volevano addirittura indossare un abito bianco, proprio come quello della figlia. All’inizio ero piuttosto combattiva su questo tema: cercavo di spiegare che quella doveva essere la festa della bambina e che era giusto lasciarle il ruolo di protagonista. Poi, con il tempo, ho imparato ad accettare anche questa tendenza, che alla fine è piaciuta molto. Nel nostro mestiere bisogna saper ascoltare, ma anche evolversi e comprendere i desideri delle persone.

Qual è l’elemento che rende davvero unico Atelier Vanitas e che ti distingue nel panorama della moda bridal?

Sicuramente la sartorialità. I nostri abiti sono realizzati al cento per cento su misura: partiamo dal cartamodello, realizziamo lo schizzo, studiamo il taglio e ci occupiamo della confezione. Ogni dettaglio viene seguito con attenzione. Ma c’è anche una questione di stile. Quando abbiamo iniziato, abbiamo portato sul mercato una proposta molto particolare e decisamente di tendenza per quei tempi. Ho cominciato con abiti écru e corsetti in pelle, tutti stringati, introducendo trasparenze e dettagli sensuali. I primi abiti da sposa sexy e trasparenti che hanno fatto parlare di sé erano proprio quelli di Vanitas. All’epoca non esistevano le tendenze social di oggi e proporre determinate soluzioni significava avere coraggio e una visione precisa. Nel tempo alcune di quelle intuizioni sono diventate tendenze diffuse. Se abbiamo contribuito a tracciare una strada, ne sono naturalmente orgogliosa.

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Lo slog dell’Atelier delle Cerimonie è molto interessante: «L’abito perfetto non si sceglie, si conquista». Che cosa significa esattamente?

Significa che arrivare all’abito giusto è un vero percorso, a volte anche una piccola battaglia. La sposa non arriva mai completamente da sola: spesso è accompagnata da familiari, amiche e persone che hanno tutte un’opinione. E poi ci sono i social, le fotografie, le immagini salvate negli anni. Tutto questo può essere utile, ma quando si passa dalla fotografia alla realtà bisogna fare i conti con la fisicità, i tessuti, le proporzioni e la vestibilità. Nel nostro atelier mettiamo insieme corpetti, gonne, dettagli e materiali diversi. Facciamo prove, realizziamo schizzi e lavoriamo fino a trovare la combinazione giusta. È così che si conquista l’abito perfetto: attraverso la creatività, il confronto e la capacità di non arrendersi alla prima idea.

Il tuo abito da sposa ideale?

Il mio che ho cucito personalmente 27 anni fa. Era color écru e aveva dei petali bordeaux sulle maniche di organza. Ma la storia di quel vestito è davvero particolare, perché il colore originale non mi piaceva affatto. Quando avevo realizzato il mio abito, era bianco, ma non mi convinceva il colore. Tre giorni prima del matrimonio mia mamma mi guardò e mi chiese: «Ma sei felice? Ma ti vuoi sposare?». Aveva evidentemente interpretato il mio malcontento in tutt’altro modo. Le spiegai che ero felicissima di sposarmi e che amavo il vestito, ma non mi piaceva il bianco. A quel punto mia mamma, che è più pazza di me, mi disse: «E allora tingiamo il vestito!». Così abbiamo deciso di fare una cosa che oggi racconto sempre con grande divertimento alle future spose che vengono da me. Abitavo nel quartiere napoletano della Pignasecca e mandai mia mamma a comprare tutte le scatole di tè disponibili nelle botteghe della zona. Riempimmo la vasca da bagno, naturalmente dopo aver fatto alcune prove su dei campioncini di tessuto. Mia mamma mi rassicurava dicendo che, nel peggiore dei casi, avremmo potuto provare a riportarlo al colore originale. Alla fine immersi il mio abito bianco in una vasca piena di tè e il risultato fu meraviglioso: ottenni una tonalità unica, proprio quella che desideravo. Il giorno del matrimonio tutti rimasero sorpresi. Ancora oggi conservo quel vestito e, a ogni cambio di stagione, vado a guardarlo.

È un aneddoto bellissimo. Immagino che tu lo racconti spesso anche alle tue spose?Assolutamente sì. Lo racconto soprattutto quando arrivano alla fine delle prove e hanno qualche dubbio o una perplessità. Dico sempre loro di non preoccuparsi, perché anch’io ho vissuto un momento di incertezza a pochissimi giorni dal matrimonio. Conosco bene quella sensazione e voglio che sappiano che possono fidarsi del percorso. A volte basta avere il coraggio di cambiare qualcosa per arrivare al risultato che desideriamo davvero.

Qual è l’errore che una sposa non dovrebbe mai commettere durante la scelta e la realizzazione del proprio abito?

Non ascoltare i consigli di chi deve creare il vestito. Noi siamo un po’ le mamme delle nostre spose: desideriamo il meglio per loro, proprio come una mamma lo desidera per i propri figli. E, in un certo senso, anche gli abiti sono un po’ figli miei[ride ndr]. Naturalmente il vestito deve essere cucito alla perfezione, ma deve anche vestire bene, valorizzare la donna e rispettarne le proporzioni. La sposa deve fidarsi della professionalità di chi la sta accompagnando. Se segue i nostri consigli, possiamo valorizzarla al cento per cento. Il nostro obiettivo non è soltanto realizzare un bellissimo abito, ma fare in modo che lei si senta davvero meravigliosa quando lo indosserà.

Quindi alle spose che vedremo nel programma possiamo dire che dovranno fidarsi e lasciarsi guidare?

Assolutamente. Devono ascoltarci e fidarsi di noi. Sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Per me è stata un’esperienza bellissima, una di quelle che ti lasciano entusiasmo e voglia di fare ancora di più.