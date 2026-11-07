Mercedesz Henger, proposta di matrimonio a Verissimo: “Amarsi è guardare nella stessa direzione”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Mercedesz Henger sta vivendo un momento davvero magico. Da poco diventata mamma della piccola Aurora, l’ex modella ha sperimentato nello studio di Verissimo una doppia emozione: oltre a raccontare le gioie della maternità a Silvia Toffanin, la 35enne ha ricevuto a sorpresa una proposta di matrimonio dal fidanzato Alessio Salata. Un gesto emozionante di fronte al quale Mercedesz non è riuscita a trattenere le lacrime.

Mercedesz Henger, la proposta di matrimonio in tv

Bellissima e raggiante, Mercedesz Henger è stata ospite di Verissimo insieme alla figlia Aurora, nata lo scorso febbraio, e al fidanzato Alessio Salata. La modella e influencer ha raccontato a Silvia Toffanin i suoi primi mesi da mamma, ignara della sorpresa che il compagno aveva organizzato insieme alla padrona di casa.

Alessio ha infatti chiesto la mano della fidanzata proprio negli studi di Canale 5, porgendole il fatidico anello: “Abbiamo costruito insieme una famiglia, che era l’unica cosa che volevamo entrambi da subito. Abbiamo questa bambina stupenda. Grazie a te ho capito che l’amore vero non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Per questo ti voglio chiedere: mi vuoi sposare?”.

Incredula e con le lacrime agli occhi, Mercedesz è riuscita a rispondere “sì”: “Non ci credo. Vedevo dei comportamenti strani dietro le quinte, pensavo ci fosse mia madre. Invece era questa la sorpresa. Ecco perché eri così nervoso. Grazie per non avermi fatto capire niente”, ha scherzato la ragazza, visibilmente emozionata.

L’incontro con Salata è arrivato per Henger in un momento molto delicato, dopo diverse delusioni sentimentali: “Si vede che era questo il mio percorso. Se le delusioni dovevano portarmi ad Alessio, le rivivrei tutte“, ha spiegato la ragazza. “Adesso dovete organizzare questi fiori d’arancio”, ha quindi sottolineato Silvia Toffanin ai suoi ospiti, che sarà ben lieta di accogliere nuovamente in studio anche dopo il fatidico sì.

Mercedesz Henger, le gioie della maternità

Proposta di matrimonio a parte, Mercedesz Henger ha confidato a Silvia Toffanin le prime gioie della maternità, ammettendo che l’esperienza ha superato persino le sue aspettative: “Immaginavo che sarebbe stato bellissimo, ma non potevo prevedere quanto amore avrebbe portato nella mia vita. È più di quello che avevo sognato”, ha spiegato.

Anche il compagno Alessio, nonostante la giovane età, si è rivelato un papà premuroso e presente, ben oltre le sue previsioni: “Mi domandavo come sarebbe stato come papà e si è dimostrato bravissimo”. Una gioia condivisa anche dalla nonna Eva Henger, che Mercedesz ha descritto come una donna completamente trasformata dall’arrivo della nipotina: “Mia mamma è nata per fare la nonna. Con mia figlia è dolcissima, è un’altra persona. Vive per lei. Con me non è mai stata così”.

La neomamma ha confessato di aver scoperto un lato più tenero anche di se stessa: “Pensavo che sarei stata più severa, ma è difficile resistere ai sorrisi e alla dolcezza della piccola”. E il futuro? La coppia pensa già a un secondo figlio: “Pensiamo già a un fratellino. Sia io che Alessio siamo cresciuti con dei fratelli, per cui sicuramente vorremmo darne uno ad Aurora. Per il momento ci godiamo lei, ma in un futuro prossimo potremmo allargare la famiglia”.