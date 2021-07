C’era una volta una principessa, una guardia del corpo e lo scandalo che scosse l’estate monegasca

La sua storia ci ha insegnato che il lieto fine non si nasconde solo nei castelli che assomigliano a quelli delle fiabe, né che essere una principessa rende immune dai tradimenti e dal mal d'amore. Perché lei, la più inquieta, intraprendente e ribelle, la stessa che non si è mai assoggettata alle regole di corte, di tragedie (la morte della madre Grace), scandali e cuori infranti ne ha vissuti in prima persona infiammando. Ma è stata sempre lei che ci ha insegnato, a suo modo, che al cuore non si comanda, anche correndo il rischio di frantumarlo in mille pezzi. Questa è la storia di Stéphanie di Monaco e dello scandalo indimenticabile che scosse l'estate monasca.

Negli anni '90 il suo nome balzava sui tabloid e sui media internazionali. Prima per quell'amore imprudente e ribelle, poi per quello scandalo a luci rosse che la coinvolse in un triangolo inaspettato. La vita della bella, anzi bellissima terzogenita di Grace Kelly e Ranieri Grimaldi è stata sempre così, irrequieta e tormentata, ma sicuramente piena e intensa.

È stata lei, la sovversiva, a infrangere le regole quando ancora in pochi avevano il coraggio di farlo. Perché se oggi principi e principesse possono concedersi il lusso di sposare persone comuni con il consenso della famiglia reale, negli anni Novanta questo non era così scontato.

Ma Stéphanie era, ed è ancora, una principessa ribelle, fiera di esserlo fino alla fine. Lei che si è sempre sentita stretta in quelle rigide etichette reali e in quel confronto continuo con la sorella maggiore Carolina. Quindi no, non avrebbe rinunciato all'amore con una persona comune, e non si farebbe fatta fermare dagli scandali che sarebbero generati dalla scelta di iniziare una storia d'amore con un uomo già impegnato. Il suo cuore la portava da Daniel Ducruet e lei l'avrebbe seguito a ogni costo.

Come in un film: la principessa e la guardia del corpo

E certo che a raccontarla oggi, questa storia, a distanza di tanti anni, gli stessi che forse hanno cancellato il dolore e la vergogna, sembra davvero una fiaba, anche se imperfetta. Perché nel 1991, quando gli sguardi di Stéphanie e Daniel si incontrano, nessuno poteva immaginare che tra i due sarebbe nata una storia d'amore, tanto meno la famiglia Grimaldi.

E invece lei, di quell'uomo che lavorava già al servizio della famiglia, e poi diventato sua guardia del corpo personale, se ne innamora. E non le interessa che lui sia già impegnato con Martine Malbouvier, sua compagna da tre anni e neanche che la donna stia per mettere al mondo il loro bambino.

È nella musica, comunque, che ha investito le maggiori energie. Sempre al 1986 risale il lancio del più grande successo di Stéphanie di Monaco: Ouragan. Con oltre 2 milio

Stéphanie e Daniel diventano una coppia, la loro storia è di dominio pubblico, non senza critiche o giudizi, s'intende. Ma lei incassa, del resto è "l'altra". Questo non gli impedisce, però, di coronare il suo sogno d'amore e, in barba alle male lingue, i due mettono alla luce Louis, il primogenito. Nel 1994, invece, nascerà Pauline.

Una nuova famiglia reale si è formata e Stéphanie e Daniel, dopo un anno dalla nascita della secondogenita, decidono di sposarsi il 1 luglio. Ma non sarà un matrimonio da favola, il loro, che convoleranno a nozze nella sala dei matrimoni del palazzo comunale di Monaco davanti a soli 50 selezionati ospiti per poi continuare i festeggiamenti a casa, con un'intima cerimonia.

Un'unione piuttosto low profile, forse anche per risparmiare a papà Ranieri un'altra ondata di critiche e gossip. Ma quella arriverà, di nuovo, e sarà più prepotente che mai. A distanza di appena un anno da quel luglio, infatti, Stéphanie dovrà fare i conti con un'amara verità: il tradimento di Daniel. Non una semplice debolezza confessata per riparare l'errore, ma una paparazzata inequivocabile che getterà Monaco nello scandalo.

Il tradimento

Ci sono le foto, ci sono i baci e le carezze. Ci sono le parole dei fotografi che confessano di non aver pubblicato tutto per una questione di decoro. I fotogrammi rimbalzati sui media nazionali non lasciano spazio a dubbi: Daniel si intrattiene con Fili Houteman, una spogliarellista belga e da quegli scatti è chiaro che la relazione va avanti già da un po'.

Lui prova a giustificarsi per quelle foto, gridando a una congiura, accusando gli altri di essere stato incastrato. Piange e si dispera affermando di essere la vittima di un inganno ben ordito. Ma Stéphanie, che prima era stata "l'altra" non ha dubbi: è stata tradita e il perdono, in questo caso, non è contemplato.

La fine di una fiaba

Interrotta nel più brutale dei modi, la fiaba di Stéphanie e Daniel in pochissimo tempo diventa solo un ricordo sbiadito tra le pagine dei giornali scandalistici. Un divorzio lampo quello tra la principessa e la sua ex guardia del corpo durato soli 18 giorni, quanto basta a cancellare l'amore, la passione e il coraggio di lottare contro tutto e tutti per stare insieme.

Lei vite dei due si separano e Daniel viene allontanato dal palazzo senza possibilità di replica grazie a quel matrimonio in regime di separazione dei beni. Resteranno però i figli a unirli per sempre, in un modo o nell'altro.

E mentre la stampa continua a parlare dello scandalo monegasco che infuoca l'estate, complice Fili Houteman che si lascia intervistare per raccontare i giorni di passione con Daniel Ducruet, la notizia del divorzio lampo arriva prepotentemente a cambiare i titoli di quei giornali.

Stéphanie la ribelle resta tra le stanze del suo palazzo a leccarsi le ferite, i tentativi di salvare il matrimonio da parte del suo ormai ex marito non la scalfiscono. La storia è finita e non si torna più indietro.

Le vite dei due così si separano per sempre, rimarranno in contatto per i bene dei figli. Nessuna vendetta meschina da parte della principessa ribelle, alla quale certamente non mancano i mezzi per farlo, che accusa il colpo con regalità. I due manterranno comunque un rapporto amichevole mentre Stéphanie si innamorerà di nuovo, prima di un'altra guardia del corpo dal quale avrà un'altra figlia, e poi di un domatore di elefanti.

Anche Daniel si sposa di nuovo ma qualcuno insinua che non ha mai dimenticato Stéphanie. La donna con cui convola a nozze nel 2018, Kelly Marie Lancien, infatti sembra somigliare molto alla principessa da giovane.