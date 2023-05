Stéphanie di Monaco torna col suo ex Daniel Ducruet 27 anni dopo il divorzio

Stéphanie di Monaco torna con il suo ex storico Daniel Ducruet a quasi trent’anni dal divorzio e il motivo è più che speciale. La loro splendida figlia Pauline, oggi affermata stilista, ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e i genitori le hanno fatto il dono più bello: riunire la famiglia, anche se per qualche ora. Pauline è sempre stata legatissima sia alla mamma che al papà. Dal canto nostro dobbiamo ammettere che vedere una delle coppie più “scandalose” del secolo scorso di nuovo insieme fa un certo effetto.

Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet di nuovo insieme

Sono trascorsi 27 anni da quando Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet hanno divorziato. Sembra una vita fa quando la Principessa ribelle, che ha fatto disperare papà Ranieri di Monaco e animato la corte monegasca (e i media) a suon di pettegolezzi, viveva la sua favola d'amore con Daniel Ducruet. Una relazione nata in gran segreto, poi urlata al mondo con la tenacia e la caparbietà che da sempre contraddistinguono Stéphanie. Si volevano, si amavano e niente li avrebbe separati. Tradimenti a parte, s'intende.

Da quella favola a metà è nata la bellissima Pauline Ducruet che dalla mamma ha ereditato tutta la grazia delle Reali monegasche, oltre alla passione per la moda. Pauline ha compiuto 29 anni lo scorso 4 maggio ed è proprio grazie a lei che i genitori Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet sono tornati insieme. Per qualche ora, certo, ma quanto è bastato per vedere la famiglia di nuovo riunita per festeggiare come si deve. Selfie, sorrisi e l'immancabile torta di compleanno: tutto per un momento ha avuto il sapore della normalità.

Perché Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet hanno divorziato

Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet sono stati sposati per circa un anno dopo aver dato scandalo a corte. Un colpo di fulmine li ha centrati in pieno dando vita a una delle storie d'amore più passionali e intriganti del secolo scorso, di quelle che solo una Principessa ribelle come lei potrebbe vivere.

Ne ha dati di pensieri a papà Ranieri, ma questa tenacia e la voglia di far sempre di testa propria sono proprio le caratteristiche che l'hanno resa iconica. Stéphanie e Daniel si conoscevano perché lui lavorava già per la famiglia Grimaldi, poi è diventato la guardia del corpo personale della Principessa e, alla fine, l'amore è stato inevitabile. Nonostante lui fosse già impegnato con Martine Malbouvier e stesse per dare alla luce il suo bambino.

Dalla loro relazione sono nati Louis e Pauline, poi sono arrivate le nozze ma l'idillio è durato ben poco. Stéphanie era innamoratissima di Daniel ma non avrebbe mai potuto accettare il tradimento: gli scatti rubati in atteggiamenti intimi con la modella Mouriel Houtteman hanno segnato la "fine" di tutto.

Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet, una famiglia allargata

Perdonare un tradimento non è facile, ma Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet hanno fatto di tutto per il bene dei propri figli. Anche mettere da parte i rancori e le incomprensioni, restando amici, per donar loro quella "normalità" che ogni bambino vorrebbe: vedere i genitori insieme. Del resto l'amore finisce, ma non si smette mai di essere mamme e papà e non dovrebbero essere i figli a pagare le spese delle turbamenti sentimentali dei genitori.

Non è facile ma con la buona volontà ci si può riuscire. Stéphanie e Daniel non stanno più insieme da quasi trent'anni ormai e non hanno mai avuto intenzione di tornare a essere una coppia ma oggi, a dispetto di ogni previsione, hanno dato vita a una splendida famiglia allargata in cui sono gli interessi dei figli ad avere la priorità. Oltre a Louis - che di recente è diventato papà - e Pauline, nati dal loro amore, ci sono anche Camille, che Stéphanie ha avuto dalla sua ex guardia del corpo Jean-Raymond Gottlieb, e Michaël e Linoué, che sono figli di Ducruet.