Festa del Principato, il ritorno di Charlene di Monaco

Come ogni anno, il 19 novembre si celebra la Festa Nazionale del Principato di Monaco, un'occasione unica per vedere la famiglia Grimaldi al completo. Se nel 2021 ci aveva rattristato l'assenza di Charlene per i gravi motivi di salute, quest'anno la Principessa è tornata in tutto il suo splendore, al fianco di Alberto di Monaco. Di bianco vestita, con un cappello a falda larga nero, è apparsa solenne e elegante, mentre la nota di colore è stata data dalle cognate, Carolina di Hannover in rosa, e Stephanie di Monaco in rosso.