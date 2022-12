Stephanie di Monaco nonna, svelato il sesso del bebè. E su Instagram spunta Ducruet

Fonte: Getty Images Festa del Principato, Charlene di Monaco sbaglia look. Occhi puntati su Stephanie

Stephanie di Monaco diventerà presto nonna, come rivelato nelle scorse settimane dal figlio stesso, Louis Ducruet, sui social. Il ragazzo, insieme alla moglie Marie, ha dato il lieto annuncio dopo la Festa Nazionale del Principato, durante la quale lei aveva già mostrato un pancino sospetto. Ora, sempre attraverso Instagram, la coppia ha fatto il gender reveal per scoprire il sesso del bambino. Presente anche l’ex marito di Stephanie, Daniel Ducruet, che non vedevamo in pubblico ormai da tempo.

Gender reveal per il primo nipotino di Stephanie di Monaco

Louis Ducruet e la moglie, Marie Cavallier, sono convolati a nozze nel 2020 e a inizio dicembre hanno annunciato che saranno presto genitori. Lo hanno fatto via social, coinvolgendo il loro cane, Pancake, che indossava una maglietta con la scritta “Presto sarò un fratello maggiore“.

Stephanie di Monaco, dunque, sarà nonna per la prima volta, a 57 anni, e il suo cuore è colmo di gioia, come svelato da fonti vicine alla Principessa. Ma non finisce qui: infatti, suo figlio e sua nuora nelle scorse ore hanno annunciato, sempre via social, il sesso del nascituro: “É una bambina” scrivono Louis e Marie, nella didascalia che accompagna le foto e i video della festa organizzata per l’annuncio.

Il loro amico fidato a quattro zampe è di nuovo protagonista: è stato proprio lui, correndo verso i suoi padroni, a portare i palloncini rosa svelando così che si tratta di una femminuccia. Presenti i parenti di entrambi, un giorno di gioia nel quale non poteva mancare una emozionatissima Stephanie, accompagnata dalla figlia minore, Camille Gottlieb, che ha subito commentato: “Sono già innamorata di te”. Assente, per motivi di lavoro, Pauline Ducruet.

Daniel Ducruet torna in pubblico

Ma all’evento non poteva mancare il padre di Louis, il futuro nonno Daniel Ducruet. Non vediamo quasi mai Stephanie di Monaco e il suo ex marito nella stessa foto, se non in occasioni importanti che riguardano i loro figli. Le ultime due volte è successo nel 2019, in occasione della prima sfilata di moda del brand creato da Pauline, e nel 2020, proprio per le nozze di Louis.

I due appaiono molto distanti in questa nuova fotografia, accerchiati da parenti e amici, ma pare che ci sia un rapporto cordiale e disteso. Sono lontani gli anni degli scontri e degli scandali, dopo il tradimento, divenuto di dominio pubblico, dell’ex guardia del corpo della Principessa. Un matrimonio lampo, durato solo un anno, ma dal quale sono nati i due figli della coppia.

Dal 2018 Daniel Ducruet è sposato con Kelly Marie Lancien, dalla quale ha avuto la quarta figlia, Linoue. Infatti, l’uomo ha anche un figlio maggiore, Michaël, da una relazione precedente, e nato solo dieci mesi prima di Louis.

Dopo aver tentato la carriera televisiva (anche in Italia dove prese parte a La Fattoria), e quella musicale, Daniel è scomparso dalla vita pubblica. Il matrimonio con Stephanie è stato uno dei gossip più accesi degli anni ’90, e dopo essere stato un pessimo marito, si è impegnato per essere un ottimo padre per i suoi figli, che sono molto legati anche se hanno tre madri diverse.