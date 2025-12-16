Paura per Stephanie di Monaco, il figlio Louis Ducruet aggredito allo stadio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Louis Ducruet con Stephanie di Monaco

Una serata di grande calcio europeo si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso il Principato di Monaco. Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie e nipote del Principe Alberto, è rimasto coinvolto in un’aggressione avvenuta all’interno della tribuna Vip dello stadio monegasco. È accaduto lo scorso 9 dicembre, durante la partita di Champions League tra l’AS Monaco e il club turco Galatasaray.

Perché il figlio di Stephanie di Monaco è stato aggredito allo stadio

A tre giorni dai fatti, la giustizia monegasca ha emesso la sua sentenza: due tifosi del club turco, padre e figlio, sono stati condannati a pene detentive sospese per aggressione intenzionale e percosse con conseguenze fisiche giudicate inferiori agli otto giorni di incapacità lavorativa.

Oltre ai due mesi di carcere con la condizionale, per entrambi è scattato il divieto di ingresso nel Principato per i prossimi tre anni. I giudici hanno inoltre disposto un risarcimento di mille euro a favore di Louis Ducruet e di uno dei suoi amici coinvolti. Una terza vittima, secondo quanto emerso, avrebbe scelto di non sporgere denuncia per timore di ritorsioni.

In aula, Ducruet ha ricostruito con fermezza quei momenti concitati, spiegando di essere intervenuto per difendere un amico finito al centro della colluttazione. “Sono stato colpito al viso, al torso e alle braccia”, ha dichiarato, raccontando di aver vissuto attimi di autentica paura.

“Ho temuto per la mia vita. Se mi avessero colpito ancora, sarei potuto cadere a terra privo di sensi. Ho avuto paura di essere linciato”. Secondo la sua testimonianza, solo l’intervento tempestivo della sicurezza e di altri tifosi avrebbe evitato conseguenze peggiori.

Di tutt’altro avviso la versione degli imputati, padre e figlio turchi ma residenti a Parigi. Salman B. ha negato ogni atteggiamento aggressivo, sostenendo di essersi limitato a difendersi dopo essere stato afferrato per il collo. “Mi stava strangolando”, ha affermato. Il padre, Hassan B., ha rincarato la dose: “Non ho mai picchiato nessuno in vita mia. Sono intervenuto solo per portare via mio figlio da quella situazione”.

Una ricostruzione che non ha convinto il giudice, che ha sottolineato che le dichiarazioni degli imputati non sono risultate compatibili con le ferite riportate da Ducruet.

Un episodio che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli stadi e che, ancora una volta, dimostra come nemmeno i contesti più esclusivi siano immuni da derive violente. Anche quando, sugli spalti, siedono membri di una delle famiglie reali più osservate e chiacchierate d’Europa.

Chi è Louis Ducruet, il figlio di Stephanie di Monaco

Classe 1992, Louis Ducruet è il figlio più grande di Stephanie di Monaco. È nato dal matrimonio tra la Principessa monegasca e Daniel Ducruet. Louis ha due sorelle: Pauline Ducruet, più piccola di due anni, e Camille Gottlieb, la figlia che Stephanie ha avuto nel 1998 dalla sua ex guardia del corpo Jean Raymond.

Dopo la laurea in Management dello Sport presso la Western Carolina University nel 2015, Louis Ducruet ha iniziato la sua carriera presso la Société des Bains de Mer (SBM) di Monaco, lavorando nel settore degli sport acquatici. Ha inoltre ricoperto il ruolo di consulente dell’AS Monaco fino al 2020.

Il nipote di Alberto di Monaco ha fondato nel 2016 – insieme al padre Daniel – la società immobiliare MONADECO. Inoltre, dal 2013, partecipa a eventi e competizioni sportive come la gara di beneficenza 4L Trophy e ha ricoperto la carica di presidente della Monte Carlo eSports Federation, supportando lo sviluppo degli eSport nel Principato.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Louis Ducruet ha sposato nel 2019 la sua ex compagna di studi Marie Hoa Chevallier. La coppia ha due figlie: Victorie e Constance, nate rispettivamente nel 2023 e 2024.

