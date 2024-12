Stéphanie di Monaco nonna bis: è nata Constance, la figlia di Louis Ducruet

Fonte: Getty Images Stéphanie di Monaco di nuovo nonna

Grande festa nel Principato di Monaco. Questo lunedì Louis e Marie Ducruet hanno dato il benvenuto alla piccola Constance, la loro seconda figlia. A darne la notizia è stata la stessa coppia con un tenero post su Instagram, attendendo qualche giorno prima di condividere con il resto del mondo la propria gioia. E la Principessa Stéphanie di Monaco, nonna per la seconda volta, è al settimo cielo.

Le prime foto della piccola Constance

Non c’è notizia più bella della nascita di un figlio, specialmente per una coppia affiatata e innamorata come quella formata da Louis e Marie Ducruet. I due non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la propria famiglia e così è stato. Dopo aver dato il benvenuto alla piccola Victoire, la loro primogenita, nata nell’aprile 2023, quest’anno è arrivata una sorellina che hanno deciso di chiamare Constance.

Constance è nata lunedì 2 dicembre, qualche giorno prima rispetto alla data dell’annuncio. Louis e Marie sono conosciuti, questo è inevitabile, ma hanno sempre tenuto molto alla propria privacy, pertanto hanno deciso di tenere la lieta notizia per sé almeno nel corso delle prime ore, godendosele appieno insieme alla famiglia, su tutti la Principessa Stéphanie di Monaco, madre di Louis e nonna per la seconda volta.

“La nostra famiglia si allarga di nuovo con l’arrivo della nostra piccola Constance️. Qualcuno non vedeva l’ora di conoscerla”, ha scritto Marie Ducruet a corredo del post su Instagram, che ha arricchito con un piccolo carosello di fotografie, le prime della bambina appena nata. Scatti dolci a testimonianza di un momento indimenticabile, nei quali fa capolino anche la primogenita Victoria, orgogliosamente diventata sorella maggiore.

E subito torna in mente la simpatica foto che la coppia aveva pubblicato lo scorso 17 giugno, sempre su Instagram, per annunciare l’arrivo del secondo bebè, del quale ancora non si conosceva il sesso e nella quale era proprio la piccola Victoire la grande protagonista. La bambina indossava, infatti, una deliziosa giacca rosa con la scritta “Big Sis” (ovvero “sorella maggiore”) al fianco dell’inseparabile cane di famiglia Pancake, anche lui sapientemente “decorato” con una bandana con su scritto “Oh no, non di nuovo!”. Un modo ironico per dare la notizia della gravidanza che è stato molto apprezzato dai sudditi (e non).

La gioia di nonna Stéphanie di Monaco

Neanche a dirlo, Stéphanie di Monaco è al settimo cielo. La Principessa non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione “ufficiale”, godendosi appieno questo momento. Diventata nonna per la seconda volta dopo la nascita di Victoire, sarà certamente una presenza costante anche nella vita della piccola Constance. Come lei stessa aveva confidato in un’intervista a Point de vue, l’arrivo della prima nipote era stata già una bella boccata d’aria fresca e lei, nonostante gli immancabili impegni, sin da subito aveva cercato di essere un sostegno sia per il figlio Louis e per la nuora Marie, che per la piccola Victoire appunto.

Louis Ducruet in un’altra intervista aveva rivelato qualche dettaglio in più su Stéphanie nelle (allora) inedite vesti di nonna: “È stato incredibilmente emozionante. È venuta al reparto maternità il giorno dopo la nascita di Victoire, insieme a mio padre [Daniel Ducruet, ndr] e mia nonna paterna, nonché alla mamma di Marie. È stato un momento magico che non dimenticherò mai“. Poi aveva aggiunto: “Dà molto amore a sua nipote. Mia madre ha un’agenda quotidiana intensa, ma ogni volta che lo permette, chiede di prendersi cura di Victoire. Quando è nata, mia madre ci chiedeva spesso: ‘Vuoi andare al cinema? Posso occuparmi io della bambina’”.