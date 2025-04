Valeria Marini, le parole sulla madre dopo la lite a Domenica In

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Valeria Marini

Valeria Marini torna a parlare della madre Gianna Orrù dopo la lite a Domenica In e l’intervista rilasciata dalla donna a Mara Venier. La showgirl e sua madre infatti non si parlano da diverso tempo e anche il tentativo di Mara di riportare la pace fra le due è andato fallito.

La madre di Valeria Marini contro la figlia a Domenica In

Durante l’ultima puntata di Domenica In infatti Mara Venier ha scelto di ospitare Gianna Orrù, famosissima mamma di Valeria Marini. La showgirl e sua madre hanno sempre avuto un rapporto bellissimo e molto forte.

Un legame che si è incrinato quando Gianna Orrù è stata vittima di una truffa che le ha portato via oltre 300mila euro. Una vicenda dolorosa che ha fatto perdere all’87enne i risparmi di una vita.

Valeria Marini ha deciso di condividere questa storia con il pubblico. Una scelta che non è piaciuta a Gianna. Da allora la signora Orrù ha smesso di parlare con sua figlia, delusa dal suo comportamento.

Nel salotto di Mara Venier, Gianna Orrù ha rivelato di essere molto arrabbiata con Valeria Marini. “Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, io ho lasciato il mio lavoro e sono venuta a Roma a correre dietro a lei – ha detto -. Per lei ho cambiato la mia vita. E di questo me ne dolgo. Io amavo il mio lavoro. Guadagnavo anche bene. Lei faceva il suo percorso e io le correvo dietro. L’ho aiutata più di quanto pensate. L’ho sempre supportata”.

Poi i toni si sono accesi ancora di più. “Io sono una donna profondamente onesta e seria. Ho avuto un ruolo che ho rispettato sempre, senza sgomitare: sono stata dietro le telecamere, al fianco di mia figlia. Chi mi conosce lo sa. Lei invece ha reso pubbliche mie cose private”.

A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato: Valeria Marini ha infatti fatto il suo ingresso in studio, facendo arrabbiare ancora di più la signora Orrù.

“Se ho sbagliato ti chiedo scusa, non me ne sono resa conto. Voglio dirti però che io ci sono e ci sarò sempre”, ha detto la showgirl. La risposta della madre però è stata gelida: “Le tue sono parole al vento”.

Le parole di Valeria Marini per la madre

L’incontro in tv fra Valeria Marini e sua madre, dunque, si è concluso con il gelo. Le due hanno abbandonato lo studio di Mara Venier separate e, nonostante i tentativi della conduttrice, non c’è stato un chiarimento.

Gianna Orrù è apparsa decisa e ferma nella sua decisione di allontanarsi da Valeria Marini e a nulla sono valse le parole della showgirl. Tornata a casa, la Marini ha però fatto capire di non essersi arresa e di sperare in una nuova pace con la madre.

Su Instagram ha pubblicato il video mandato in onda a Domenica In, commentando: “Mamma, tu per me sei la cura” e ringraziando Mara Venier per il suo gesto.

La speranza della showgirl è che, dopo mesi di silenzio e distanza, possa ricucire il rapporto con la madre. “La aspetterò”, ha confidato.