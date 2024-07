Stèphanie di Monaco di nuovo nonna: Louis Ducruet rivela il sesso del bebé

Fonte: Getty Images Stephanie di Monaco con suo figlio Louis

Solo lo scorso mese, il figlio maggiore di Stèphanie di Monaco, Louis Ducruet, aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio dalla moglie Marie. A distanza di poche settimane, la coppia ha deciso di rivelare anche il sesso del bebé, affidando il messaggio ad un dolce post sui social.

Louis e Marie Ducruet, il gender reveal sui social

Louis Ducruet e sua moglie Marie, come molte giovani coppie, utilizzano i social per condividere i momenti più significativi della loro quotidianità. Il primogenito della Principessa Stèphanie di Monaco ha scelto proprio Instagram per rivelare il sesso del secondo figlio: si tratta di una bambina, come ha comunicato la mamma in un dolce post. “Sarà una ragazza” ha scritto Marie accanto ad un tenero ritratto di famiglia che la mostra insieme al marito Louis, al cagnolino Pancake e alla prima figlia Victoire, nata il 4 aprile 2023. Nel carousel, sono ritratti i momenti salienti del gender reveal, che culmina in una cascata di petali rosa sui futuri genitori visibilmente commossi.

Le congratulazioni dei follower non sono tardate ad arrivare: in moltissimi si sono riversati sui social per fare i più sinceri auguri alla coppia. “Le ragazze conquisteranno il mondo. Congratulazioni” scrive un’utente ironizzando sulla prevalenza di fiocchi rosa nella famiglia. “E’ una notizia splendida. E magari troverete anche il tempo per avere un maschietto” scrive un altro follower. “Per fortuna Pancake è un maschietto così da garantire la parità” specifica infine un altro fan.

In effetti il cagnolino è un membro della famiglia a tutti gli effetti: proprio a lui, era stato affidato l’annuncio della seconda gravidanza di Marie con un ironico scatto sui social. La foto postata dalla coppia ritraeva la prima figlia Victoire, ripresa di schiena, con una felpa che mostrava la scritta “Big Sis”, ossia sorella maggiore. Accanto a lei, l’adorato cagnolino con un foularino al collo che recitava: “Oh no, ancora, 2024”. A spazzare via ogni dubbio, la didascalia: “Pancake e Riccioli d’Oro hanno un annuncio da fare… aspettano un nuovo fratello, la famiglia sta crescendo 😍❤️”.

L’amore tra il primogenito di Stèphanie di Monaco e la moglie Marie

Louis Robert Paul Ducruet è il primo figlio della Principessa Stèphanie di Monaco e del primo marito Daniel Ducruet. Cresciuto nel Principato di Monaco, ha studiato a Zurigo e poi alla Skema Business School di Sophia-Antipolis, in Francia. Proprio qui, ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua futura moglie Marie Hoa Chevallier, cittadina francese di origini vietnamite.

Se Louis si è laureato in Sports Management, Marie ha invece una Laurea in Business Administration ed una specializzazione in French Education and Marketing alla Carolina University. La ragazza si occupa di coordinamento di eventi nel settore del lusso. Il fidanzamento ufficiale tra i due è stato annunciato il 12 Febbraio 2018 dal nipote di Alberto di Monaco, mentre le nozze si sono tenute il 26 luglio 2019 nel municipio del Principato di Monaco. Una successiva cerimonia religiosa si è infine svolta il 27 luglio dello stesso anno presso la Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Monaco. La famiglia si è ben presto allargata con l’arrivo della piccola Victoire nel 2023.