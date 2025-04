Re Carlo, il mistero dell’incontro a Ravenna con il Principe di Savoia

Neanche una parola sul presunto incontro tra Re Carlo e Aimone, Duca di Aosta a Ravenna. Il silenzio accresce il mistero ma in realtà il motivo c'è

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono ormai tornati alla loro vita dopo il viaggio in Italia che li ha visti protagonisti di diversi incontri ed eventi a Roma e a Ravenna. Del loro soggiorno sappiamo tutto e abbiamo visto tutto, ma resta ancora un punto misterioso, quello dell’incontro tra Sua Maestà e Aimone di Savoia, Duca di Aosta.

Re Carlo, il giallo sull’incontro con Aimone di Savoia

Re Carlo e Camilla sono tornati in Inghilterra, domenica sono stati fotografati sorridenti e rilassati, ma resta un giallo sul loro viaggio in Italia.

Re Carlo avrebbe dovuto vedere il Principe Aimone, Duca di Aosta, capo di Casa Savoia, a Ravenna, nell’ultimo giorno del suo soggiorno in Italia. I due si sarebbero dovuti incontrare alle 13, così era stato comunicato ufficialmente. Ma poi non si è saputo più nulla.

L’incontro, già poco pubblicizzato, non è stato praticamente ripreso da nessuno. Eppure la presenza di Carlo e Camilla a Ravenna è stata documentata minuto per minuto, dalla visita alla tomba di Dante, all’incontro coi partigiani insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla degustazione dei prodotti tipici locali, con tanto di foto della Regina mentre tirava la pasta col mattarello.

Così, in molti si sono chiesti del perché di tanto mistero sull’incontro di Carlo con Aimone e soprattutto perché nessuno ne ha parlato. A quel punto si è sollevato il dubbio che questo incontro potrebbe non essere mai avvenuto. E in effetti è così.

Carlo, perché è saltato l’incontro con il Duca di Aosta

Il colloquio con il Re e Aimone, Duca di Aosta è saltato. Si tratta di uno dei due fuoriprogramma del viaggio in Italia di Carlo e Camilla. Il primo riguarda la visita a Papa Francesco, che era stata posticipata a causa delle condizioni di salute del Pontefice. Ma poi, sorpresa, i Sovrani sono stati ricevuti per una ventina di minuti in Santa Marta dove hanno potuto parlare col Papa e scambiarsi alcuni doni significativi.

Il secondo imprevisto è stato invece proprio quello con il Principe di Savoia. L’incontro non si è potuto svolgere a causa di impegni improrogabili del Duca di Aosta. Pare che Aimone abbia dovuto disdire all’ultimo per un impedimento dell’ultima ora, ma con la promessa che si sarebbero rivisti presto.

Tra l’altro, Aimone e Carlo si erano già visti qualche mese fa, quando il Principe si era regato in Gran Bretagna, a Highgrove.

I due si conoscono molto bene, anche perché sono cugini, attraverso la Regina Vittoria. In una recente intervista il Duca di Aosta ha avuto parole di elogio per l’impegno del Re nei confronti dell’ambiente che lo ha portato anche a sfruttare in modo sostenibile e redditizio le sue tenute.

L’incontro mai avvenuto in Italia, si è detto, che aveva fomentato la rivalità tra Aimone e l’altro suo cugino, Emanuele Filiberto per la conduzione di Casa Savoia.