Kate Middleton, sempre più preoccupata per “i problemi dei figli Charlotte e Louis”

Da quando è diventata mamma, Kate Middleton ha sempre avuto le idee molto chiare su una cosa: per lei, il benessere dei suoi figli viene prima di qualsiasi tradizione reale. O meglio, per la Principessa del Galles è sempre stato molto importante trovare un equilibrio tra la sua famiglia e i suoi doveri. E della sua stessa linea di pensiero è il marito, il Principe William.

Come ogni genitore che si rispetti, i futuri Re e Regina d’Inghilterra si dedicano al benessere di George, Charlotte e Louise e all’arduo compito di garantire il loro pieno sviluppo e la tutela della loro privacy. Tuttavia, come riporta la stampa britannica, c’è una questione riguardante un problema con i loro due figli più piccoli che preoccupa molto la coppia.

Il problema dei figli di Kate Middleton

La royal expert Jennie Bond ha rivelato che Kate Middleton e William stanno crescendo Charlotte e Louis in un modo molto speciale perché sono “molto consapevoli dei problemi” con cui devono far fronte i più piccoli che stanno crescendo all’ombra del loro fratello maggiore, il Principe George, destinato a diventare Re.

Kate e William non vogliono che i loro figli più piccoli si sentano come dei “pezzi di ricambio” per il fratello maggiore e per questo hanno dovuto mettere in atto, fin da subito e continuano a farlo, tecniche genitoriali specifiche. La coppia reale sta dunque lavorando duramente per aiutare Charlotte e Louis, che oggi hanno nove e sette anni, a godersi “una vita il più normale possibile”.

“William e Kate sono ben consapevoli delle sfide che un sostituto reale, un secondo, deve affrontare. Hanno già dimostrato un approccio diverso e moderno all’educazione dei loro figli e faranno tutto il possibile per garantire che Charlotte e Louis si sentano speciali, amati e apprezzati quanto George“, ha dichiarato al Mirror la Bond.

L’esempio di Harry da non seguire

La verità è che la questione delle sostituzioni non è una novità e da anni diversi esperti sottolineano la ferrea volontà di Kate Middleton e del marito di far sì che i loro figli non ripetano lo schema di William con il fratello Harry. Ricordiamo che il rapporto tra i figli di Re Carlo e la defunta Lady Diana non esiste più da quando il Duca di Sussex ha rinunciato al suo titolo reale e ai suoi doveri istituzionali e si è trasferito negli Stati Uniti con Meghan Markle.

Diana ha avuto lo stesso dilemma quando si è trattato di crescere William e Harry e, nonostante abbia usato tattiche come vestire i suoi figli allo stesso modo e insistere affinché il personale di palazzo riservasse loro lo stesso trattamento, il suo ex maggiordomo Paul Burrell ha recentemente confidato a Marie Claire che “non è successo”.

“Diana spesso vestiva William e Harry allo stesso modo, con abiti identici”, ha ricordato Burrell. “I ragazzi lo detestavano, tra l’altro, non volevano essere vestiti allo stesso modo, ma questo era il modo di Diana per dire: entrambi i miei figli sono uguali a me, indossano entrambi gli stessi abiti”.

In un documentario di Channel 5, l’ex maggiordomo ha così raccontato una storia che illustrava il diverso trattamento ricevuto da Harry rispetto a William. “Ho sentito una delle tate dire a William: ‘Ti darò tre salsicce, William. Devi diventare grande e forte, perché un giorno sarai re'”.

I Principi del Galles temono che Charlotte e Louis si sentano “inutili” all’interno dell’istituzione e sono pronti ad incoraggiarli in futuro ad esplorare la vita al di fuori della cerchia reale. “Potrebbe essere nell’esercito ma pure nel mondo della beneficenza o in qualsiasi altro ambito che piaccia a Charlotte e Louis. Sono sicura che li incoraggeranno ad andare all’università, un’attività che piaceva a entrambi e dove, ovviamente, hanno trovato l’amore”, ha aggiunto Jennie Bond.

E poi: “Li tengono il più possibile lontani dai riflettori, in modo che possano crescere normalmente e decidere chi vogliono essere senza pressioni esterne. Vogliono che Charlotte e Louis vivano vite significative, indipendentemente dal loro posto nella linea di successione, e questo probabilmente includerà una qualche forma di servizio. E da questa prospettiva, vogliono che trovino una vita che abbia un significato per loro e per George.”.

Al di là di tutto, è molto probabile che Charlotte diventi il braccio destro di George. O almeno questo crede più di qualche analista, soprattutto perché i due bambini hanno mostrato una sintonia speciale fin da piccoli. C’è addirittura chi ha paragonato questo legame a quello tra Re Carlo e la Principessa Anna, eletta la royal più laboriosa tra i Windsor. Insomma, lo scopriremo solo vivendo…