Stephanie di Monaco, il figlio Louis diventa papà: l’annuncio dolcissimo su Instagram

Fonte: Getty Images Festa del Principato, Charlene di Monaco sbaglia look. Occhi puntati su Stephanie

Louis Ducruet, il primogenito di Stephanie di Monaco, diventerà papà per la prima volta. Con la moglie Marie ha dato l’annuncio su Instagram, con uno scatto dolcissimo. La coppia infatti ha scelto di dare la notizia della dolce attesa al mondo insieme al loro fidato Pancake, il cane che hanno adottato da tempo e dal quale i due non si separano mai.

Louis Ducruet diventa papà: il tenero annuncio su Instagram

Per annunciare la loro prima gravidanza hanno scelto uno scatto tenerissimo da condividere sui social. Louis Ducruet, il primo figlio di Stephanie di Monaco, nato dalla relazione tra la principessa e la sua guardia del corpo Daniel Ducruet, diventerà presto papà. E insieme alla moglie Marie Chevallier hanno pubblicato una foto che li ritrae insieme al loro cagnolino Pancake: niente fa pensare a un primo sguardo all’imminente arrivo di un bebè, tranne per la maglietta che ha indosso il loro fidato amico.

“Presto sarò un fratello maggiore”, recita la mini t-shirt indossata dal cagnolino; a corredo dell’istantanea invece,

campeggia la didascalia: “Un’avventura sta per iniziare“. Un modo davvero dolcissimo per annunciare al mondo la nascita del loro primo figlio, a tre anni dal loro matrimonio. Qualche giorno fa la coppia aveva presenziato alla Festa del Principato: Marie indossava un abito bianco, dal quale si intravedeva un pancino appena accennato.

È ancora presto per conoscere il sesso del bambino – sempre che i genitori non lascino col fiato sospeso fino all’ultimo i loro follower – ma è certo che, a giudicare dai loro sorrisi, che Louis e Marie sono al settimo cielo e non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro piccolo.

Louis Ducruet e Marie Chevallier, la loro storia d’amore

Sui social sono sempre apparsi innamoratissimi, e la notizia della dolce attesa non ne è che la conferma: Louis Ducruet e Marie Chevallier si sono conosciuti dieci anni fa durante una serata in discoteca di Cannes, e da allora non si sono più lasciati. Il figlio di Stephanie di Monaco – che non ha titoli nobiliari – non svelò subito alla ragazza le sue origini. “Non volevo che i miei legami con la famiglia reale influenzassero la nostra relazione“, aveva svelato alla Gazzetta di Monaco. “Le ho detto la verità dopo un po’, e il suo modo di guardarmi non è cambiato. Il che prova la sincerità del nostro amore“.

Dopo un lungo fidanzamento, è arrivata la proposta di matrimonio nel 2018: Louis ha approfittato di una romanticissima vacanza in Vietnam per chiedere la mano di Marie. E ovviamente nel luglio del 2019 si sono celebrate le nozze, prima in forma civile (e privata), poi nella Cattedrale di Monaco, la stessa chiesa in cui i nonni il Principe Ranieri e Grace Kelly avevano pronunciato il fatidico Sì.

Dal loro giorno più bello è trascorso qualche anno, e i due hanno continuato ad amarsi con la stessa passione: lo scorso 1 marzo su Instagram Ducruet aveva pubblicato un video romantico per celebrare i primi dieci anni d’amore con la sua Marie – che dopo il matrimonio ha deciso di adottare il cognome del marito – senza dimenticare i numerosi scatti con Pancake, grande protagonista dei loro scatti social. Adesso la coppia coronerà presto il loro sogno, quello di allargare la famiglia. E per loro l’avventura è già iniziata.