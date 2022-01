Stephanie di Monaco, il figlio Louis è cresciuto (e ha una moglie innamorata)

Charlotte Casiraghi fantastica in oro e nero

Louis Ducruet, il primogenito di Stephanie di Monaco, nato dalla relazione tra la principessa e Daniel Ducruet, all’epoca sua guardia del corpo è diventato un uomo e ha accanto una moglie che sembrerebbe amarlo tantissimo.

Questo almeno quello che traspare dai profili Instagram dei due, ben fornito di foto romantiche della coppia, nei quali è comparsa da poche ore una nuova foto che ritrae Louis Ducruet e sua moglie Marie Chevallier abbracciati sulla neve insieme al loro cane. La dedica è di quelle speciali: “When we have each other, we have everything” c’è scritto. “Quando abbiamo l’un l’altro, abbiamo tutto”.

Sono numerosi gli scatti pubblicati su Instagram e condivisi da Marie negli anni, che sul social appena citato ha assunto il cognome del consorte, e che vedono lei e Louis felici e spesso in compagnia proprio di Pancake, il cane che il figlio di Stephanie di Monaco e la moglie hanno adottato e dal quale non si separano mai.

Louis, il figlio della guardia del corpo che non ha titoli nobiliari

Louis Ducruet è nato dalla relazione tra Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet: un rapporto che fece molto discutere perché all’epoca lui era la guardia del corpo della Principessa. Il nipote di Ranieri III, però, non ha titoli nobiliari, pur essendo quindicesimo nella linea di successione al trono del Principato di Monaco. Il giovane dal 2016 lavora assieme al padre Daniel come condirettore della società Monadeco, oltre a ricoprire un ruolo manageriale nel Monaco Calcio.

Dopo aver vissuto con la madre e le sorelle tra la Francia e Zurigo, si è trasferito negli Stati Uniti per gli studi. Attualmente vive nel Principato di Monaco dove, dopo una romantica proposta di matrimonio su una spiaggia del Vietnam, Paese d’origine della ragazza., ha sposato la sua fidanzata storica Marie Chevallier.

Louis e il segreto sulle sue origini taciuto alla moglie

Louis Ducret e Marie Chevallier si sono conosciuti cinque anni fa mentre frequentavano la Western Carolina University nel North Carolina, dove lei studiava marketing e lui management dello sport. I due si sono incontrati per la prima volta in una discoteca di Cannes è stato subito amore tanto da far decidere al giovane di omettere, almeno inizialmente, a quella che sarebbe diventata la sua futura sposa, le sue origini reali. Un particolare che il giovane ha rivelato anni dopo alla Gazzetta di Monaco.

Il figlio di Stephanie di Monaco ha confessato di aver fatto questa scelta all’inizio della relazione con Marie, sua coetanea, preoccupato all’idea che i suoi legami con la casa reale potessero in qualche modo influenzare negativamente il rapporto con la fidanzata e di aver detto la verità alla giovane solo dopo un po’ che si frequentavano.

Il matrimonio nella stessa chiesa in cui si sposò Grace Kelly

Louis e Marie si sono sposati nell’estate del 2019 nella Cattedrale di Monaco, la stessa Chiesa che, nel 1956, vide dirsi sì il Principe Ranieri III e la bellissima Grace Kelly. Dalle nozze sono passati diversi anni e la coppia oggi sembra essere più innamorata che mai.