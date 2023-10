Fonte: Getty Images Festa del Principato, Charlene di Monaco sbaglia look. Occhi puntati su Stephanie

“Un’avventura sta per iniziare” aveva scritto Louis Ducruet quando, lo scorso 23 novembre, aveva annunciato insieme alla moglie Marie di essere in dolce attesa della sua prima figlia. E adesso, a distanza di sei mesi, ecco che il figlio di Stephanie di Monaco ha deciso di condividere il primo tenerissimo scatto della bambina. Un momento di grande tenerezza per presentare al mondo la piccola “bambolina dell’amore” che ha cambiato per sempre le loro vite.

Louis Ducruet, la tenera foto con la figlia Victoire

“Sei mesi oggi da quando sei entrata nelle nostre vite, bambolina dell’amore! Sono il papà più completo del mondo e non potevo desiderare una vita migliore al tuo fianco!”. Con queste dolcissime parole Louis Ducruet ha mostrato per la prima volta la sua piccola Victoire, figlia nata dall’amore con la moglie Marie. Un papà orgoglioso della sua bambina che cresce in bellezza e salute, come ogni genitore si augura per i propri figli.

Il primogenito di Stephanie di Monaco, nato dalla relazione con l’ex guardia del corpo Daniel Ducruet, sta vivendo un momento d’oro con la moglie. Sono diventati genitori per la prima volta, mantenendo a lungo il massimo riserbo sul sesso del nascituro, dopo dieci anni di amore, quello vero. La coppia non ha mai perso occasione per mostrarsi insieme sui social e da quel fatidico incontro in una discoteca di Cannes non si è più separata, nonostante le origini nobili di lui. Louis temeva che questo potesse influenzare in qualche modo il loro rapporto ma così non è stato e oggi, a distanza di tanti anni, hanno aggiunto un nuovo e importante tassello alla loro vita.

Marie Chevalier, una splendida mamma

Anche Marie Chevalier (adesso Ducruet, col cognome del marito), che nelle scorse settimane ha mostrato di rado la piccola Victorie, ha deciso di condividere sui social il suo primo ritratto nelle vesti di mamma. Una mamma bellissima, che tiene in braccio con estrema dolcezza la sua bambina insieme all’inseparabile Pancake, il cagnolino compagno di mille avventure che si è reso anche protagonista dell’annuncio della gravidanza lo scorso novembre.

“Monella mia, già sei mesi che mi riempi di felicità (anche se stanca 😅). Sei un angioletto caduto dal cielo, un amore di bambina, non potevamo chiedere di meglio ❤️ La nostra vita non è più la stessa, è cambiata in meglio ✨ Non vedo l’ora di vederti crescere giorno per giorno, anche se il tempo passa troppo in fretta – ti amo tu la mia bambola ❤️ “, ha scritto a corredo della foto. Inevitabile la stanchezza dei primi mesi dopo l’arrivo di un figlio – le notti insonni sono all’ordine del giorno – ma ogni sacrificio viene ripagato da un amore immenso e incondizionato, che allevia qualsiasi fatica.

La gioia di Stephanie di Monaco, nonna per la prima volta

Quando la coppia ha rivelato di essere in dolce attesa, per Stephanie di Monaco è stata una gioia immensa. Diventare nonna era uno dei suoi desideri più grandi e, come rivelato da Louis e Marie Ducruet in un’intervista a Gala, al momento dell’annuncio in famiglia era quasi “sotto shock” per l’emozione.

Victoire è una bambina fortunata, circondata da tanto amore e da una famiglia che non vedeva l’ora di conoscerla e prendersi cura di lei. E alla fin è questo ciò che conta, a prescindere dal sangue blu.