“Presto celebreremo un matrimonio in diretta”: l’annuncio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino anticipa lo speciale di "Affari Tuoi" in cui si celebra un matrimonio in diretta. Era già capitato e Rai ha deciso di replicare

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IPA Stefano De Martino

Profumo di fiori d’arancio nello studio di Affari Tuoi. Durante la puntata che ha visto protagonista Camilla dal Lazio (anche lei futura sposa), Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico di Rai 1 con un annuncio super romantico: “Presto celebreremo un matrimonio in diretta”. Ai telespettatori più affezionati è bastato poco per capire: sta per tornare Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale di Affari Tuoi dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, con il padrone di casa pronto a indossare di nuovo i panni del celebrante.

Affari Tuoi, la partita di Camilla dal Lazio tra cambi e colpi di scena

A sfidare la sorte è Camilla dal Lazio, che lavora nel mondo della moda e si presenta al tavolo con il pacco numero 16, accanto a lei il fidanzato. L’avvio sembra promettente, con i 200 euro eliminati subito. Poi il pacco nero svela 100000 euro e il primo brivido attraversa lo studio. Seguono 10 euro, 10000 e 50 euro, fino al colpo più doloroso: i 300000 euro salutano il tabellone.

Il Dottore propone un cambio e Camilla accetta, scegliendo l’11. Una mossa azzeccata, a giudicare da quello che succede poco dopo: nel 16 appena lasciato c’erano soltanto 5 euro. Quando escono anche gli 0 euro, lo studio si concede un balletto liberatorio, come ogni sera.

La tensione torna a salire con i 75000 euro bruciati. Al telefono il Dottore mette sul piatto 25000 euro, la coppia rifiuta e tira dritto. Dopo l’uscita di 1 euro cadono in sequenza 50000 e 20000 euro. Secondo cambio: Camilla prende il 19 e scopre che nell’11 si nascondeva Tommasino, il cucciolo che quest’anno ha raccolto l’eredità di Gennarino. Vanno via i 200000 euro e l’offerta scende a 12000. Escono anche 100 e 15000 euro, poi un terzo cambio porta Camilla sul 17. A riaccendere il sorriso ci pensa il pacco Ballerina: Martina Miliddi, ex allieva di Amici e presenza fissa dello show, entra in scena con la sua coreografia, ed è proprio in quel clima di festa che Stefano De Martino lancia la notizia.

Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte: torna lo speciale con il matrimonio in diretta

Il 13 febbraio 2026, alla vigilia di San Valentino, Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte ha portato in prima serata due futuri sposi arrivati da Torino, Giulia e Marco. Tra gli ospiti, a fare il tifo, c’erano anche Federica Nargi e Alessandro Matri. La serata si è chiusa con il loro sì, pronunciato davanti a un celebrante d’eccezione: lo stesso De Martino. Il pubblico ha risposto con calore, oltre 4,2 milioni di spettatori e il 23,4% di share.

Ora il conduttore rilancia, in una stagione già ricca di sorprese tra il nuovo studio milanese, il debutto di Tommasino e il contropacco ideato da Herbert Ballerina poi abbandonato. Per data e dettagli bisognerà aspettare le prossime puntate. Chi sogna di partecipare farà bene a tenere d’occhio il portale giocherai.it, dove per la prima edizione erano stati aperti i casting di Affari Tuoi riservati alle coppie in attesa di sposarsi.

Intanto, tra pacchi, offerte del Dottore e qualche lacrima di commozione, Camilla torna a casa con i suoi 33000 euro, accettati dopo una partita che ha visto 3 cambi pacco, qualcosa di mai visto nella storia di Affari Tuoi.