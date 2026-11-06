Prima l’amore e i figli, poi il matrimonio: Stefano De Martino diventa cupido

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IPA Stefano De Martino

L’amore è nell’aria ad Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi tornerà con una nuova puntata speciale Nella buona e nella cattiva sorte e, proprio nel giorno dell’annuncio, a sfidare la sorte – e lo spietato dottore – sono Alice e Luca, innamoratissimi in arrivo dall’Emilia-Romagna. Fortunati al gioco e sfortunati in amore, o viceversa. L’amore di Alice e Luca è grande, la loro fortuna poca.

Torna lo speciale Nella buona e nella cattiva sorte

La prima volta era in occasione di San Valentino, stavolta anticiperà il Natale. Nella prima serata di venerdì 18 dicembre 2026 torna Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, la puntata dedicata agli innamorati. Ma soltanto a quelli che fanno sul serio e che presto convoleranno a nozze. Si tratta di una partita speciale, dove i pacchisti sono due: una coppia di futuri sposi che, magari, sperano di portare a casa un bottino abbastanza sostanzioso da regalarsi una luna di miele da sogno.

Ad aprire i pacchi saranno le persone a loro più care, amici e parenti chiamati ad accompagnarli in quest’avventura. E anche parecchi vip. La scorsa edizione ha avuto come ospiti alcune delle coppie più famose della tv, da Fabio Caressa e Benedetta Parodi a Federica Nargi e Alessandro Matri. E, ancora, i comici Brenda Lodigiani e Francesco Paolantoni e il cantante Massimo Ranieri. I vip della nuova puntata prenatalizia sono ancora nascosti, ma è certo che ad affiancare Stefano De Martino nelle vesti di Cupido ci saranno i fedelissimi Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Alice e Luca, sposini sfortunati ad Affari Tuoi

Proprio nel giorno in cui si annuncia lo speciale dedicato ai novelli sposi, a giocare arriva una coppia di sposini. Protagonista della serata di venerdì 6 novembre di Affari Tuoi è Alice, simpatica maestra d’asilo in arrivo dall’Emilia Romagna. Al suo fianco c’è il marito Luca, sposato lo scorso giugno. A fare il tifo da casa i loro due bambini e la cagnolina Nala.

“Avete fatto tutto al contrario” scherza Stefano De Martino raccontando che Alice e Luca hanno prima convissuto, poi fatto due figli e soltanto dopo hanno marciato verso l’altare. Volevano che i bimbi fossero presenti nel loro giorno più bello, per renderlo ancora più speciale e, a guardare le foto, lo è stato.

Quella di Alice e Luca è una bella storia d’amore. La loro avventura al gioco dei pacchi, invece, assume i contorni di un film dell’horror. La partita per loro inizia alla grande, fanno fuori tutti i pacchi blu e mantengono sul tabellone le cifre più succose. All’improvviso, tutto cambia. Alice si fa guidare dai sentimenti: protegge il pacco numero 8 perché è il numero della sorella Angelica, poi passa al numero 12, legato all’amato nonno Gino; ma la strategia non funziona.

Infine, la pacchista romagnola si trova con 200 euro da una parte e il misterioso pacco nero dall’altra. Nel suo pacco ci sono i 200 euro, il pacco nero, e qui arriva la batosta finale, nascondeva ben 30mila euro. Ma ci resta sempre l’amore…