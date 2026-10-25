Ad Affari Tuoi Stefano De Martino è testimone della promessa: “Se vinco la sposo”

IPA Stefano De Martino

Non mancano le emozioni forti nella puntata del 25 ottobre di Affari Tuoi, con una partita giocata sul filo del rasoio. La serata parte male ma si ribalta più volte, un colpo di scena dopo l’altro. Il finale non è quello che i concorrenti avrebbero desiderato, e anche Stefano De Martino è dispiaciuto di come si sono messe le cose per loro.

La partita del 25 ottobre

La new entry di stasera è il concorrente della Liguria, Stefano parrucchiere da Savona, ma la protagonista della puntata di Affari Tuoi è Linda, personal trainer di Verona e proprietaria di un centro fitness, che partecipa con il suo compagno Puccio. La sorte ha dato loro in dote il pacco numero 14.

La serata inizia male perché chiamano subito un rosso, quello da 10.000 euro, e peggiora immediatamente con il pacco successivo che contiene 100.000 euro. Visto che Linda sembra sfortunata, è Puccio a tentare la sorte con il 7 della Calabria, sua Regione d’origine. Sembra incredibile, ma la situazione peggiora ancora perché fa fuori i 200.000 euro. In meno di 5 minuti hanno fatto fuori due dei tre pacchi più consistenti. Meno male però che c’è il mantra, perché così riescono a invertire la tendenza: 10 euro e la partita cambia piega. Un blu da 1 euro, un rosso da 50.000 euro ed è il turno del Dottore. Alla prima chiamata offre il cambio e i concorrenti, visto l’andazzo, non se lo lasciano ripetere due volte. Scelgono il 19, un numero con un significato speciale perché è legato al papà di Puccio. Nel pacco a cui hanno rinunciato trovano la Ballerina e questo significa solo una cosa: essendo domenica tocca anche a Herbert esibirsi insieme a Martina Miliddi. Lo fa in versione anni Settanta sulle note di Daddy Cool, con tanto di tutina di paillettes azzurre e parruccona di capelli ricci.

Le sorti per Linda e Puccio continuano ad essere alterne e tra un blu e un rosso è di nuovo la volta della chiamata del Dottore che stavolta propone 20.000 euro. La concorrente non ci pensa nemmeno un istante a triturare l’assegno. Finalmente i blu iniziano a uscire ma la batosta arriva con il 12 della Sicilia che contiene il Pacco Nero: stasera avrebbe potuto fruttare ai concorrenti ben 100.000 euro. Il tabellone è comunque equilibrato, con 4 blu e 4 rossi. Per un tiro il Dottore si affida alle carte e offre 25.000 euro, che vengono rifiutati. C’è un motivo preciso se le cifre offerte vengono rifiutate così in fretta: “Devo vincere i 300.000 per mantenere la promessa che le ho fatto. Se vinco la sposo”, dice Puccio emozionato e con gli occhi lucidi. Linda smorza la tensione: “Solo perché divento ricca ricca ricca”, scherza visibilmente in imbarazzo.

Nonostante i rossi, anche pesanti, continuino a uscire, la coppia di concorrenti non cede alle lusinghe del dottore e non accetta né cambi né offerte: “Abbiamo sempre puntato al massimo” dice Puccio. All’ennesimo cambio rifiutato, nel 18 del Piemonte, regalano la scena a Tommasino. La situazione è sempre più ingarbugliata, anche per il Dottore che deve alzare la posta: 35.000 euro per lasciare il gioco. Linda si confronta con i pacchisti e la maggioranza le consiglia di proseguire. Lei non se lo fa ripetere e chiama il 10, un pacco a cui per tutta la serata ha detto di essere legata perché è il giorno del suo compleanno. “Ero sicura che l’avresti portato fino alla fine” dice Stefano De Martino prima di annunciare il disastro: nel pacco c’erano 300.000 euro.

Quanto hanno vinto Linda e Puccio

Il Dottore è breve e offre il cambio, ma viene rifiutato. Il 20 dell’Umbria è il pacco che viene chiamato e che conteneva 0 euro: si balla! “Siamo ancora vivi!” li incoraggia Stefano De Martino, che cerca di stemperare la tensione. Il Dottore però è deciso a far penare Linda e Puccio fino alla fine e offre 10.000 euro. “Siamo stati sempre ambiziosi, dobbiamo esserlo fino alla fine” dice lui, ma lei è titubante. Decidono di rifiutare ma purtroppo per loro non è la scelta giusta: portano a casa solo 200 euro. Chissà se la promessa di matrimonio sarà lo stesso confermata.