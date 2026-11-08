IPA Stefano De Martino

Nuova puntata di Affari Tuoi l’8 novembre; Stefano De Martino è andato in onda con la consueta partita odierna, in cui abbiamo visto giocare Enrico Maria delle Marche, l’artista del taglio del prosciutto, in studio con la moglie Sara. Ormai è un gioco collaudato; un pizzico di fortuna, il Dottore che muove le fila, le battute di Stefano e Herbert Ballerina, ma soprattutto una partita sofferta, e non poco.

Il Dottore mette alla prova il concorrente

Il primo pacco pescato da Enrico Maria è stato il numero 3, che ha scambiato nel corso del gioco, accettando la proposta del Dottore. Insegnante di diritto e tecniche amministrative presso la stessa scuola dove si è diplomato, è in realtà anche un artista del taglio del prosciutto, titolo vinto nel 2024. Ha persino un record: il taglio in cui è specializzato è quello all’italiana, e la sua fetta più lunga è di 19 metri e 96 cm.

Immancabile la battuta di Herbert: “Mica esiste una coscia di prosciutto di 19 metri”, ma in realtà il taglio è classico, con controtaglio. In studio con il concorrente, che è stato messo alla prova non poco dal Dottore, c’è stata anche la moglie Sara, che nella vita fa il medico anestesista: si sono conosciuti con un’amica in comune, si sono incontrati per caso: “Sono rimasto subito colpito e folgorato da lei”. E cosa ha fatto innamorare lei? “Mi faceva tanto ridere”.

Una puntata a dir poco difficile: dopo aver pescato 1 euro come primo pacco, la partita non è nata sotto una buona stella. A poco a poco, i pacchi rossi sono stati trovati quasi tutti, incluso quello da 300mila euro. Il Dottore ha rivelato subito le sue intenzioni: giocare al ribasso. Anche perché il concorrente, partito già in svantaggio, ha avuto non pochi ostacoli lungo il suo cammino, con offerte bassissime.

Come è finita la partita

Sì, il Dottore ha provato a mettere alla prova il concorrente, ma non si è mai tirato indietro. “Siamo contentissimi di essere qui, felici di essere stati scelti, non è questo il momento di lasciare. Mancano ancora diversi pacchi blu, ci sono il pacco nero e il rosso”, ha detto il concorrente. Durante la partita, Stefano De Martino si è lanciato prima nel mantra del pacco blu e successivamente ha permesso a Enrico Maria di “toccare” Herbert Ballerina, uno dei portafortuna d’emergenza del programma. “Devi rimediare a quello che hai combinato”.

Verso la fine, infatti, è rimasta una distesa infinita di pacchi blu, contro l’unico pacco rimasto, quello nero, dal valore sconosciuto inizialmente. Il Dottore non ha fatto un grande sforzo durante le offerte: da 8.000 euro si è passati alla proposta di… 9.000 euro. Enrico Maria ha chiamato poi il pacco che aveva pescato a inizio puntata, dove c’erano solo 20 euro.

Ballerina ha forse salvato anche questa partita? Il concorrente si è assolutamente lanciato nello studio e non si è tirato indietro, anzi, fino alla fine è rimasto positivo, prendendo il posto di De Martino e spacchettando persino un pacco da solo. Al telefono con il Dottore, De Martino ha però preso una scelta: “Dopo questo finale, a seconda dell’esito di questa partita, potremmo decidere se bandire o meno per sempre il contributo anatomico di Herbert”. Il concorrente ha scambiato alla fine il pacco 18 con il 7: purtroppo, nel pacco numero 7 c’erano 200 euro. E nel pacco nero? Solo un euro. E ora? Il contributo di Herbert verrà davvero bandito?