Stefano De Martino sconvolto dal concorrente ad Affari Tuoi: “Mai accaduto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna alla guida di Affari Tuoi il 9 novembre 2026, regalando al pubblico una puntata ricca di colpi di scena e di suspense. La partita si è trasformata in una corsa sulle montagne russe, con il concorrente che ha cercato in tutti i modi di beffare il Dottore, ma non è riuscito nella sua impresa.

Affari Tuoi, Stefano De Martino sconvolto dal concorrente: “Mai accaduto”

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Flavius del Friuli Venezia Giulia che ha scelto di partecipare allo show insieme alla fidanzata Elisa. Da subito il concorrente ha svelato a Stefano De Martino la volontà di sfidare il Dottore e di conquistare il premio da 300mila euro.

La sua partita però non è iniziata nel migliore dei modi. I primi tiri infatti hanno portato Flavius a eliminare i pacchi che contenevano i premi più alti, ossia quello da 300mila, da 200mila e da 75mila. I tiri disastrosi hanno sorpreso persino Stefano De Martino che ha commentato: “Credo che questo sia un record!”.

Flavius infatti in pochissimo tempo, proprio all’inizio della puntata di Affari Tuoi, si è ritrovato con solamente quattro pacchi rossi e ben nove pacchi blu. Una situazione piuttosto complicata e difficile per il concorrente. La fortuna ha abbandonato definitivamente Flavius poco dopo: il concorrente infatti ha eliminato il premio da 100mila euro, restando solamente con un pacco da 30mila euro e il Pacco Nero.

La partita ha messo a dura prova Stefano De Martino che ha spiegato: “Non credo di aver mai visto una partita così”. Mentre Herbert Ballerina ha scherzato: “Ma siamo sicuri di aver messo i pacchi blu?”.

Flavius però non si è fermato, rifiutando l’offerta di 5mila euro del Dottore e in seguito il cambio pacco. Alla fine il concorrente si è ritrovato con il premio da 30mila euro e due pacchi blu sul tabellone. A quel punto Flavius ha commesso l’ennesimo errore e ha scelto di cambiare il suo pacco, scoprendo poco dopo che era proprio quello che conteneva 30mila euro. Un colpo durissimo per Flavius che a quel punto ha provato a portare a casa qualcosa grazie alla Regione Fortunata.

Il racconto commovente di Flavius e il biglietto per Stefano De Martino

Il concorrente e la fidanzata Elisa hanno puntato sul Friuli Venezia Giulia. A quel punto Flavius ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita, spiegando di essere andato a vivere in questa regione nel 2015 dopo aver interrotto ogni rapporto con sua madre. Proprio in questa parte d’Italia sarebbe riuscito a finire la scuola e avrebbe conosciuto Elisa, suo grande amore.

“Mal che vada tornerà a casa dal nostro Golden Retriever che ci aspetta”, ha confessato, commosso. Proprio sul finale Flavius ha consegnato un messaggio a Stefano De Martino da parte della cugina: “Lei è innamorata di te”, ha spiegato.

Alla fine purtroppo Flavius non è riuscito nel suo intento e non ha vinto. La Regione Fortunata era infatti la Campania.