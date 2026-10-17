“Questo nome non si darà”, la profezia del Dottore ad Affari Tuoi. De Martino incredulo

IPA Stefano De Martino

“Questa sera finalmente dalla Calabria tocca al nostro avvocato”, Giorgio ha scartato il pacco numero 3, il “numero perfetto”. Sabato 17 ottobre è andata in onda la consueta puntata “flash” di Affari Tuoi: Stefano De Martino è andato avanti velocemente per dare la linea a Milly Carlucci e alla terza puntata di Ballando con le Stelle.

La promessa del concorrente si infrange ad Affari Tuoi

“Crotone al 100%”, Herbert Ballerina si è subito preso gioco del concorrente, in studio con sua moglie e un ospite: Elena ha raggiunto il marito, accompagnata da Stefano De Martino. “Loro sono in due, ma presto saranno in tre”. Per una casualità, il concorrente ha pescato proprio il pacco numero tre, anche se la coppia ha già un altro figlio, che si chiama Gino detto “Polpetta”.

Il primo pacco scartato dal concorrente è stato rosso, dal valore di 30mila euro. Dopo aver trovato un pacco blu, è stato scartato anche il pacco nero, che valeva 15mila euro. L’obiettivo, come ogni sera, è quello di ascoltare le campane: durante i primi sei tiri si cerca di difendere il podio, quindi i pacchi rossi più alti, dal valore di 300mila, 200mila e 100mila euro.

E ci è riuscito, ha difeso il podio ed è partito di slancio. Poi si è confessato su un particolare: “Con Elena abbiamo deciso che se ci portiamo a casa 300mila euro, nostro figlio si chiamerà Stefano”. De Martino è rimasto incredulo: “Questo nome non si darà“, ha detto il Dottore. Prima proposta da 36mila euro: “Rifiutiamo l’offerta”, nessun dubbio.

Come è andata la partita

Dopo aver rivelato la sua promessa a De Martino, il concorrente è stato investito dalla buona sorte: sono stati scartati numerosi pacchi blu, tra cui quello da 0 euro, e tutti si sono scatenati in studio per ballare sulle note di Costiera Amalfitana. Il Dottore ha proposto il cambio per tre tiri: un numero che ritorna, visto che il loro primo figlio è nato il 3. “Rifiutiamo”.

Come sempre, sono i numeri del cuore a guidare il game show della Rai. La partita è rimasta abbastanza equilibrata fino a metà gioco: molti pacchi blu trovati, meno quelli rossi scartati. Purtroppo, però, il sogno è sfumato: “Non solo non è blu, ma quel bambino non si chiamerà neanche Stefano“, ha detto il conduttore, annunciando che nel pacco numero 17 sono stati trovati 300mila euro.

Certo, c’è ancora il nome Martino in ballo, ma la situazione si è ribaltata completamente verso la fine, quando il Dottore ha proposto un cambio: sono sei i pacchi rimasti, tre blu e tre rossi, tra cui parte del podio, con 100mila e 200mila euro. Altra brutta sorpresa per il concorrente: “Questa non ci voleva”, perché il pacco da 200mila euro è stato scartato.

“Dopo ‘sto tiro mi è cascata anche l’acqua”, piccolo intoppo per De Martino. Per i concorrenti, però, sono arrivate cattive notizie: è stato trovato anche il pacco da 100mila euro. Ultimo tiro, ultima offerta del Dottore, di 3mila euro. Il pacco rosso rimasto è di 10mila euro, quello blu da 10 euro. Giorgio aveva il pacco da 10 euro: “Sfortunati nel gioco, fortunati in amore“.