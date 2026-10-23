Affari Tuoi, Martina cede al “colpo basso” del Dottore

IPA Stefano de Martino

Il 2 lo cerca dappertutto, persino sommando le cifre del contachilometri. Poi apre proprio quel pacco e perde 75.000 euro. Per Martina i numeri contano, e il Dottore se ne accorge: alla fine le mette davanti due 2, 22.000 euro. Nella puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre, la concorrente piemontese accetta e si risparmia una brutta sorpresa. Nel suo pacco, il nero, ci sono appena 200 euro.

Martina, il fidanzato scettico e i pacchi rossi

Arriva da Rivoli, in provincia di Torino, lavora come consulente per la sicurezza sul lavoro e studia psicologia al secondo anno. Con lei c’è il fratello Pierpaolo, che si occupa di videosorveglianza. Il pacco di partenza è il 5, come il compleanno del fidanzato Davide, nato il 5 maggio. Lui non era convintissimo dell’iscrizione al programma: le diceva di lasciar perdere, tanto non l’avrebbero chiamata.

E invece Martina è lì, anche se le prime aperture non incoraggiano: 20.000, 30.000 e 300.000 euro se ne vanno in tre tiri. Poco dopo perde anche i 200.000. Lei tiene il suo 5, rifiuta due cambi e dice no a 15.000 euro. Il mantra di Stefano De Martino le concede almeno una tregua: subito dopo escono i 100 euro.

Biscottino senza giacca e il cambio del pacco

La tregua dura poco. Biscottino non indossa la giacca e Stefano De Martino ricorda la consuetudine: quando è senza, trova i rossi. L’avvertimento non basta, Martina lo chiama ugualmente. Dentro ci sono 100.000 euro. “Che cosa ti costa, dico io”, protesta il conduttore, ancora alle prese con la giacca.

Alla terza proposta di cambio, invece, la concorrente accetta: prende il 12 della Toscana e apre subito il vecchio pacco. C’è la ballerina. Il numero del compleanno di Davide, difeso fino a quel momento, non le avrebbe fatto vincere nulla.

I 22.000 euro per avere un cuscinetto

Rifiuta ancora 15.000 euro, poi chiama il 2: è il suo numero, racconta che torna continuamente nella sua vita. Questa volta, però, contiene 75.000 euro. A tenere in piedi la partita resta il pacco nero, mentre Martina respinge anche l’offerta da 9.000 euro.

L’ultima telefonata vale 22.000 euro. Stefano De Martino parla di un colpo basso del Dottore: dopo tutti quei discorsi sul 2, eccolo ripetuto nell’offerta. Martina è convinta di avere il nero, ma non sa quanto valga. All’inizio ci immaginava dentro 75.000 euro, adesso è molto meno sicura.

Lei pensa a ciò che potrebbe fare con la vincita. Non parla di grandi acquisti: vorrebbe “un cuscinetto”, qualcosa da avere lì per le emergenze e vivere con più leggerezza. “Non me la sento”, dice, e accetta l’offerta. L’apertura del 12 le dà ragione: custodisce il pacco nero da 200 euro. I 22.000, intanto, sono già suoi.