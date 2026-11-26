Nuovo appuntamento con Stefano De Martino e Affari tuoi: la concorrente della Toscana non si fa abbindolare dal dottore e fa bene

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IPA Stefano De Martino

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi su Rai 1, con Stefano De Martino mattatore insieme al suo fidato Herbert Ballerina e a Martina Miliddi. Nella puntata del 26 novembre a tentare la fortuna è Martina, concorrente dalla Toscana, che affronta la sfida insieme al compagno Giacomo. Una partita caratterizzata da diversi colpi di scena, con il tabellone che cambia continuamente e il Dottore pronto a mettere alla prova la determinazione della concorrente.

Affari Tuoi, la partita di Martina e le prime offerte del Dottore

Per Martina, infermiera pediatrica da Grosseto, la sorte sceglie il pacco numero 1. Nei primi sei lanci deve dire addio ai 100.000 euro ma riesce comunque a mantenere un buon equilibrio. Rimangono tuttavia diverse cifre importanti, e la speranza di portare a casa una bella vincita resta viva.

Il Dottore prova subito a sondare le intenzioni della concorrente con un assegno da 33mila euro. Giacomo sembra inizialmente incline a prendere in considerazione la proposta, ma Martina preferisce non fermarsi e decide di rifiutare l’offerta.

La partita, che sembrava ripartita alla grande, prende prende presto una brutta piega. In pochi tiri spariscono progressivamente quasi tutti i premi rossi e sul tabellone resistono soltanto 30mila, 200mila e 300mila euro, ai quali si aggiunge il misterioso Pacco Nero. Sono invece quattro i pacchi blu ancora disponibili. Non tutto è perduto, ma la possibilità di aggiudicarsi un bel premio è legata a poche possibilità.

Il cambio pacco

Il Dottore si gioca la mano a carte e mette sul piatto 30mila euro. Martina anche questa volta sceglie di rischiare e l’assegno viene tritato, nonostante Giacomo sarebbe più orientato a mettere al sicuro una somma certa piuttosto che affrontare ulteriori imprevisti.

Quando il Dottore offre la possibilità di cambiare pacco, la coppia decide di accettare e di prendere il 17. Una decisione che si rivela positiva: nel pacco lasciato dalla concorrente non c’era alcun premio in denaro, ma un’esibizione di Martina Miliddi.

Il contenuto del Pacco Nero si rivela favorevole per i concorrenti, visto che aveva solo 10 euro. Martina può dunque continuare a giocare con due pacchi blu e tre premi di rilievo ancora disponibili.

Ma la fortuna non sembra volerle concedere una strada semplice, perché con il primo pacco chiamato fa fuori i 300mila. L’uscita di un altro pacco blu riapre i giochi e complica la posizione del Dottore.

Quanto ha vinto Martina ad Affari Tuoi il 26 novembre 2026

Nel tentativo di convincere Martina a concludere la partita le vengono offerti 30.000 euro. La concorrente tentenna, ma non vuole rinunciare troppo presto alla possibilità di conquistare una cifra superiore. Il finale si trasforma così in una sfida tra due scenari diametralmente opposti: da una parte ci sono appena 20 euro, dall’altra ben 200mila euro.

In studio la tensione aumenta e Stefano De Martino invita la concorrente a mantenere i nervi saldi. Dopo un momento di riflessione e in attesa dell’ultima telefonata del Dottore, Martina prende la sua decisione: accetta la proposta da 60.000 euro.

Una scelta dettata anche dal senso di responsabilità nei confronti della famiglia. “Quando tornerò a casa continuerò a pensare a quello che ho vissuto qui, ma sono una mamma e ho delle responsabilità“, spiega la concorrente, motivando la decisione di non rischiare ulteriormente.

Ha pensato a sua figlua e ha fatto bene: nel suo pacco c’erano solo 20 euro. Martina è stata audace, ma ha anche saputo quando era il momento di fermarsi. La sua partita ad Affari Tuoi non avrebbe potuto essere migliore.