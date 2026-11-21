IPA Stefano de Martino

“Faccio come Milly Carlucci”, dice Stefano De Martino quando è il momento di mandare in pista Gianni Gas. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 21 novembre, il papà di Andrea da Narni balla con Martina Miliddi sulle note del Cha cha cha della segretaria. Stefano gli aveva chiesto due passi e noi scopriamo in Gianni un ballerino provetto.

Gianni Gas in pista con Martina Miliddi

Andrea viene da Vigne di Narni, in provincia di Terni, e racconta che la frazione conta 200 abitanti. Stefano De Martino ne saluta 198, visto che gli altri due sono in studio. Il papà di Andrea si chiama Giovanni, è in pensione e ha lavorato per anni nella società locale del gas. “Giovanni non esisteva proprio”, racconta a proposito del soprannome che gli è rimasto da allora.

Per quasi quarant’anni Giovanni e la moglie hanno avuto una scuola di ballo. A casa immaginavano Andrea ballerino e lui invece si è appassionato al calcio, tanto che De Martino lo presenta come “il nostro mister”. Stefano dice che nel suo caso è andata al contrario e fa promettere a Gianni che, se esce il pacco ballerina, farà due passi con Martina.

Quando Andrea dice di essere lì da 34 puntate, il Dottore gli offre 34.000 euro. Andrea ringrazia e va avanti. Gianni, che guarda il programma dai tempi di Paolo Bonolis, accetta il cambio. Passano dal 19 al 3, il numero dei figli della compagna di Andrea, e nel pacco appena lasciato trovano 15.000 euro. Dopo il no ai 20.000, Andrea chiama l’11 della Calabria e trova il pacco ballerina.

Il signor Giovanni tiene il passo di Martina come se avessero provato insieme tutta la settimana, quasi una puntata di Ballando con le stelle. “Tutto improvvisato”, precisa De Martino quando finisce il ballo.

Il saluto a mamma Graziana e la scelta di Andrea

La prima volta che il Dottore gli offre 25.000 euro, Andrea parla dell’esperienza che ha fatto con papà. Tornare a casa con dei soldi gli farebbe piacere, dice, e una vincita può dare una mano. “Non devono essere i soldi che mi risolvono la vita”, aggiunge. Per come la vede lui, “la vita si risolve giorno per giorno”. De Martino gli risponde che il ricordo di aver giocato con suo padre “non ha prezzo”.

Andrea rifiuta anche quando il Dottore gli ripropone la stessa cifra. Poi chiama il 2 del Molise, il numero che gli è sempre stato antipatico, e dice che non vuole neanche guardare. Dentro ci sono i 300.000 euro.

Su consiglio di Gianni lascia il 3, che vale 1 euro, per il 17 che gli ha dato Elena, la figlia di nove anni della sua compagna. Rimane il 18, giorno del compleanno di mamma Graziana. Sul tabellone ci sono 20 euro e il pacco nero. Gianni preferisce sentire un’offerta e il Dottore gli dà retta. Sono 22.000 euro.

Prima di rispondere, Andrea chiede di salutare i compaesani. A Vigne hanno messo un maxischermo davanti alla chiesa per guardare lui e Gianni. Mamma Graziana li segue da casa. Quando Andrea dice quanto le è legato, si commuovono tutti e due. Stefano invita Andrea ad abbracciare il papà e in quel saluto si sente un “dobbiamo essere forti”.

Andrea dice che gli piace rischiare, abituato com’è a un lavoro in cui il risultato si può ribaltare fino all’ultimo. Questa scelta, spiega, la fa pensando anche alle persone che gli sono vicine. Parla di suo padre, che “ha dedicato la vita a mamma”, e della responsabilità che sente verso di loro. Poi accetta l’offerta.

Stefano manda ancora un abbraccio a Graziana. “È anche un modo per ricambiare i tuoi genitori di tanti sacrifici”, dice ad Andrea prima di far aprire gli ultimi due pacchi. Nel 17 c’erano 20 euro e il pacco nero da 20.000 euro era nel 18 di Graziana.