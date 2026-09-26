Affari Tuoi, Stefano De Martino difende Martina Miliddi da Ballerina: “Si è vestita come un divano”. La replica

IPA Stefano De Martino

A volte una puntata parte in salita e finisce per concedere più gioie che rimpianti. Quella del 26 settembre, ad Affari Tuoi, è andata proprio così, merito soprattutto di Ilaria, concorrente pugliese che nella vita fa la commessa in un negozio di abbigliamento. Mamma di due bambine, Clelia e Brenda, si è presentata davanti a Stefano De Martino con al fianco il papà Donato: pensionato, nonno felice e motociclista incallito, una di quelle presenze che riempiono lo studio senza bisogno di dire troppo.

L’avvio, però, è stato di quelli che mettono alla prova i nervi. Dal 6 della Valle d’Aosta sono usciti 200 euro, poi il 2 dell’Umbria si è portato via 15.000 euro. L’1 della Lombardia ha restituito un po’ di ossigeno con 20 euro, ma il colpo vero è arrivato con il 7 dell’Abruzzo: 75000 euro spariti e, con loro, anche il sogno di salire a bordo dell’Opel Frontera.

Affari Tuoi, la battuta di Herbert Ballerina su Martina Miliddi e la replica di De Martino

Dopo i 50 euro del 14 del Lazio e i 5 euro accolti con le classiche campane a festa, Ilaria ha detto no alla prima offerta del Dottore. Il pacco da un euro le ha dato ragione, e poi è toccato al 10 del Piemonte: dentro c’era il pacco Ballerina, quello che ha aperto le porte dello studio a Martina Miliddi.

L’ex ballerina di Amici è entrata con un outfit dalla fantasia decisamente vistosa e Herbert Ballerina non si è trattenuto: “Si è vestita da divano”, la battuta che ha fatto esplodere il pubblico. A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha preso le difese della ragazza con la sua solita leggerezza: “È carinissima“, ha replicato Stefano De Martino, chiudendo lo scambio con un sorriso e senza lasciare spazio all’imbarazzo. Un siparietto di pochi secondi, di quelli che poi girano per tutta la serata, ma gestito con il tono giusto.

La partita di Ilaria e Donato: tra pacchi rossi e offerte rifiutate

Il 15 della Toscana ha regalato lo zero, e così è partito il balletto liberatorio insieme a Martina. Da lì in poi, però, il tabellone ha iniziato a mordere. Ilaria ha rifiutato un cambio che si è rivelato sfortunato, perché dalla Liguria sono usciti i 300000 euro, il premio più alto in gioco.

Un tiro fortunato con un pacco blu ha ridato fiducia a padre e figlia, ma subito dopo sono volati via anche i 50000 euro. Il Dottore ha provato a chiudere la questione mettendo sul tavolo 26000 euro: una cifra importante, di quelle che cambiano una stagione intera. Ilaria e Donato si sono guardati, hanno respirato, e hanno detto no.

È arrivato allora il Contropacco, l’ultima variabile che poteva ribaltare tutto. E anche lì il destino ha fatto la sua parte: prima i 200000 euro, poi i 30000 euro hanno lasciato il gioco, restringendo sempre di più il margine di manovra.

Alla fine rimangono il pacco da 75 euro e quello da 20000, quindi Ilaria sceglie di giocare fino alla fine rifiutando l’ultima proposta di cambio del Dottore. La fortuna la assiste e si porta a casa 20000 euro oltre a una bellissima esperienza condivisa con il suo papà.