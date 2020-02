Perché è famoso Valerio Salvatori di Pechino Express

editato in: da

Influencer, modello, personaggio televisivo e concorrente di Pechino Express (partecipa all’ottava edizione in coppia con l’inseparabile gemello Fabrizio): Valerio Salvatori è tutto questo e molto altro. Nato a Fermo il 14 marzo 1995, esattamente come Fabrizio, si è diplomato all’Istituto Tecnico e si è successivamente iscritto alla facoltà di Management e Finanza, laureandosi con 110 e lode.

Anche la gavetta professionale lo ha visto fianco a fianco con il gemello monozigote. I due, considerati la coppia più buona dell’ottava stagione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca, hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello showbiz come vocalist e pr presso alcuni locali marchigiani.

Valerio Salvatori, che secondo quanto riportato sul suo profilo Facebook vive a Porto San Giorgio, come il fratello ha lavorato molto nel campo della moda. I due hanno posato, rigorosamente in coppia, per diverse campagne pubblicitarie fashion e hanno calcato le passerelle del capoluogo lombardo, città a cui devono molta della loro fama.

Valerio, che a differenza del fratello gemello al momento non sembra essere fidanzato, si è iscritto con Fabrizio all’Accademia Radio Televisiva di Roma. Questa scelta ha permesso ai Two Twins di iniziare a farsi notare sul piccolo schermo.

Valerio Salvatori e Fabrizio, infatti, sono comparsi in programmi come Le Iene e Sbandati. I due hanno collaborato per tre anni con Avanti un Altro e, dal settembre 2019, sono tutor di tecnologia nello studio di Detto Fatto.

Nel corso di una carriera che li ha visti iniziare assieme e crescere fianco a fianco, i gemelli Salvatori hanno condotto il programma Epic Twins, andato in onda sul canale 124 di Sky nell’estate 2018 e incentrato sulla replica da parte loro di alcune gesta spericolate postate sul web.

Concorrente di Ballando con le Stelle nel 2019 – sempre assieme al fratello – Valerio Salvatori è stato anche brand ambassador di brand che commercializzano prodotti per la cura della barba. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2017, i due gemelli hanno svelato che la madre ha sempre insegnato loro ad essere due personalità nello stesso mondo. Per questo hanno sempre fatto tutto assieme, dalla scuola allo sport, riuscendo a capire che avere un gemello può rivelarsi molto vantaggioso nella vita.