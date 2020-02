Detto Fatto, Bianca Guaccero svela il suo legame con la cantante Lola Ponce

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Ci sono ricordi che rimangono nel cuore, che emozionano e che, dopo tanto tempo, possono tornare a toccare le corde del cuore: lo sa bene la conduttrice Bianca Guaccero, che nel corso di una puntata di Detto Fatto ha emozionato il pubblico raccontando un dettaglio riguardante il suo rapporto con la cantante Lola Ponce.

A far tornare in mente questo ricordo a Bianca Guaccero è stato il momento di spettacolo che, nelle ultime settimane, ha monopolizzato l’attenzione di tutti gli italiani: il Festival di Sanremo. La gara canora più importante d’Italia, infatti, è per la Guaccero un pezzo di cuore.

Nel 2008, infatti, la Guaccero affiancò Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival, insieme ad Andrea Osvart. Un’esperienza che ha ricordato anche durante i giorni della gara (facendo notare a tutti, tra l’altro, la somiglianza di uno dei suoi abiti con quello di Diletta Leotta).

Proprio nell’anno della sua partecipazione, a vincere il Festival di Sanremo fu una coppia sulla cresta dell’onda grazie al musical Notre Dame De Paris: quella formata da Giò Di Tonno e Lola Ponce.

A Detto Fatto, la Guaccero ha parlato proprio della bella Esmeralda del musical e dell’emozione vissuta durante quei giorni:

In quel periodo eravamo molto amiche, sognavamo insieme. Sul divano le dicevo: immagina se un giorno io dovessi presentare Sanremo e tu lo vincessi. E poi è successo che io l’ho presentato davvero e lei lo ha vinto. Mi ricordo benissimo quel momento, con in mano una tazza di tè.

Adesso, pare che per via degli impegni di entrambe, il legame non sia più stretto come un tempo. Tuttavia, Bianca si è sciolta continuando a raccontare:

Quando fu proclamato il vincitore, lei è arrivata in studio dopo aver sceso le scale. Ci siamo guardate negli occhi. Ho pianto per lei. Siamo scoppiate in lacrime, insieme, ricordandoci proprio quel giorno passato sul divano a sognare.

Raccontando questo aneddoto, la bella conduttrice ha sottolineato quanto la musica sia fondamentale nella sua esistenza, dato che è sempre stata presente nella sua vita in diverse forme. E adesso, a dimostrarlo, torna anche Una Storia da Cantare, che la Guaccero tornerà a condurre insieme a Enrico Ruggeri a partire dal 15 febbraio.