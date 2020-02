Bianca Guaccero ricorda Sanremo su Instagram e l’abito sembra quello di Diletta Leotta

editato in: da

Ieri sera si è alzato il sipario della 70esima edizione del Festival di Sanremo – la prima serata ha avuto ottimi ascolti – e sono stati numerosi i VIP che, ovviamente tramite social, hanno pubblicato post nostalgici dedicati alla kermesse.

Lo ha fatto anche Bianca Guaccero, che sul palco dell’Ariston ci è salita 12 anni fa. Era il 2008 e alla guida della 58esima edizione del Festival c’erano Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Il conduttore siciliano e il comico di Aosta sono stati affiancati proprio da Bianca Guaccero e da Andrea Osvárt, che hanno fatto brillare un Sanremo vinto dalla coppia Giò di Tonno e Lola Ponce con il brano Colpo di Fulmine, scritto da Gianna Nannini.

La Guaccero, che ai tempi aveva appena 27 anni ma già una carriera notevole alle spalle (da ricordare al proposito è la sua partecipazione alla fiction Capri, ma anche il ruolo di Assunta Spina, ricoperto dalla grande Anna Magnani negli anni ’40), ha ricordato la sua presenza all’Ariston con un post Instagram che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like e commenti.

Lo scatto divulgato via social la ritrae mentre scende le scale del teatro – che ieri sera hanno visto Al Bano, super ospite con Romina Power, protagonista di un momento di lieve imbarazzo – con indosso un abito giallo dalle gonne ampie firmato Gucci.

Dolcissima la caption del post:

Ricordi! ❤️❤️❤️ @Sanremo2008 @raiunofficiall @sanremorai ero una bambina! 😍😍😍

Il capo in taffetà giallo, ai tempi molto elogiato e annoverato tra i migliori esempi della creatività di Frida Giannini, ha ricordato a molti l’outfit sfoggiato ieri sera da Diletta Leotta, che ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston con un abito di Etro disegnato apposta per lei e mostrandosi in forma a dir poco smagliante e perfettamente a suo agio sul palco più ostico per chi fa tv in Italia.

Tornando al tenero tributo della Guaccero all’edizione di Sanremo che l’ha vista sul palco, c’è proprio da dire che 12 anni sono volati e che la 27enne di allora ha arricchito in maniera speciale la sua carriera, diventando una delle conduttrici di punta della Rai grazie a Detto Fatto e cimentandosi anche nella scrittura con il libro Il Tuo Cuore è Come il Mare.