Antonella Elia, la confessione a Chiambretti: “Non mi sposo più”

Niente fiori d’arancio in vista per Antonella Elia: la showgirl ha smentito i gossip che la vedevano protagonista da CR4 – La Repubblica delle Ragazze, dove è una delle opinioniste fisse.

Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo.

La soubrette ha rivelato che al momento non sono programmate le nozze con Pietro Delle Piane, attore e doppiatore italiano, ma che il pettegolezzo sarebbe stato diffuso dai giornalisti di settore. Anzi ha chiarito che vuole godersi la sua nuova storia d’amore, che le sta regalando tanta gioia e serenità.

Nessuna crisi tra i due: semplicemente la Elia non è intenzionata ad andare all’altare così presto, e all’età di 56 anni non ha la smania di indossare l’abito bianco a tutti i costi.

Ad aver annunciato le nozze imminenti era stato il settimanale Chi, che aveva paparazzato Pietro Delle Piane ed Antonella Elia il 1 novembre durante una romantica cena in un ristorante di Roma vicino Fontana Di Trevi. Da qui la supposizione di una proposta di matrimonio.

La coppia è legata da oltre un anno, dopo un incontro avvenuto a casa di amici, e ha più di dieci anni di differenza. Un amore che le ha regalato nuovamente la serenità: qualche tempo fa la Elia aveva confessato di non essere stata fortunata in amore, svelando anche un grande dolore che si porta dietro da tanti anni, un aborto subito quando aveva 26 anni.

Se la sua storia d’amore procede a gonfie vele, anche la carriera della showgirl torinese marcia a passo spedito: Antonella Elia è pronta infatti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: è stata la prima concorrente ad essere svelata da Alfonso Signorini.

Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, Antonella Elia è tornata in tv grazie ai reality. L’ex volto de Non è la Rai è ritornato in auge con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, dove si è fatta ricordare anche per via della furiosa lite con Aida Yespica. In seguito ha preso parte alla sesta edizione di Pechino Express, partecipando in coppia con Jill Cooper e formando con lei il duo delle Caporali.

Un personaggio tutto pepe quello della showgirl, che saprà regalare sicuramente momenti di divertimento al pubblico a casa.