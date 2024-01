Fonte: IPA Il Principe Leka e la Principessa Elia d'Albaniadivorziano dopo 8 anni di nozze

Il Principe Leka II e la Principessa Elia d’Albania hanno annunciato il divorzio. È stato l’unico erede al trono della Famiglia Reale a condividere su Instagram un post, spiegando le ragioni di una scelta tanto inaspettata dopo 8 anni di matrimonio. L’unica priorità resta il benessere della figlia Geraldine, come del resto ci si aspetterebbe in questi casi. Nulla di più, se non la richiesta di rispettare la privacy della coppia.

Principe Leka II d’Albania, l’annuncio del divorzio da Elia Zharaia

“Ciao amici e persone care – inizia così l’annuncio condiviso su Instagram dal Principe ereditario Leka II, unico erede al trono di Albania -. Attraverso questo post vi informo ufficialmente che il Principe LTM Leka ed Elia Zharaia hanno accettato di porre fine al loro matrimonio. Poiché il matrimonio ha perso la sua funzione, hanno deciso di risolverlo consensualmente avviando le necessarie procedure legali”.

Un divorzio consensuale, dunque, che giunge in seguito a un periodo di riflessione da parte della coppia, convolata a nozze nel 2016: “Indipendentemente dall’impegno per l’istituzione della famiglia, LTM Leka ritiene che i valori del rispetto e della comprensione reciproci costituiranno la base del rapporto nella sua continuità, che avrà come motivo la crescita e l’educazione della Principessa LSM Geraldine”, conclude la dichiarazione ufficiale, che aggiunge come il benessere spirituale e fisico di Geraldine, nata nel 2020, “rimarrà al centro della loro attenzione per garantirle una vita felice e sicura”.

Fonte: Getty Images

Principessa Elia d’Albania, il mistero del messaggio scomparso

Non è un trono sensu strictu quello dell’Albania, la cui Famiglia Reale di fatto non detiene il potere monarchico nel Paese sebbene sia una delle più antiche del bacino del Mediterraneo. Erede del defunto Re Zog I, il Principe ereditario Leka II ha comunque servito il suo Paese, dapprima presso il Ministero degli Affari Esteri e attualmente come funzionario del Ministero degli Interni.

Il matrimonio con Elia Zharaia era stato da favola, come ci si aspetta in questi casi, con una sposa raggiante nel suo splendido abito ricamato e uno sposo altrettanto entusiasta di poter coronare finalmente il sogno d’amore con la compagna. Leka ed Elia si erano conosciuti nel 2008 per poi fidanzarsi ufficialmente a Parigi qualche anno dopo e, infine, convolare a nozze nel Palazzo Reale di Tirana nel 2016.

Fonte: Getty Images

La relazione sembrava procedere a gonfie vele, ragion per cui appare tanto inaspettato l’annuncio del divorzio della coppia. Come ha fatto notare il magazine Hello!, c’è anche un “mistero” che avvolge questa circostanza: la Principessa Elia aveva condiviso a sua volta un post a mezzo social, salvo poi cancellarlo improvvisamente.

“Amici e sostenitori, devo informarvi che oggi abbiamo avviato le procedure legali per la risoluzione del matrimonio, poiché abbiamo deciso congiuntamente di chiedere il divorzio – si leggeva nel messaggio -. Questa non è affatto una realtà che mi rende felice, perché credo nei valori della famiglia come la cosa più preziosa! Non avrei mai scelto che mia figlia crescesse con genitori separati, ma a volte la separazione è l’unica opzione. Ciò che conta di più è che la mia bambina viva questo momento il più facilmente possibile. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto e mi avete dato coraggio!”.