Fonte: GettyImages La Regina di Spagna ai funerali di Vittorio Emanuele

Teste coronate del Vecchio Continente, politici ed anche personalità del mondo dello spettacolo: sono moltissimi i volti noti arrivati a Torino per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, scomparso lo scorso 3 febbraio a Ginevra. Tra i 400 invitati, anche la Regina Sofia di Spagna, Alberto di Monaco e la giornalista Cesara Buonamici che, insieme alla moglie e al figlio del Principe di Napoli, lo hanno salutato tra le mura del Duomo.

Funerali di Vittorio Emanuele: la Regina Sofia e tutti i presenti

Sono oltre 400 gli invitati ai funerali di Vittorio Emanuele, il figlio dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, scomparso a 87 anni. Le esquie, che si sono svolte nel Duomo di Torino, hanno visto tra i presenti non solo moltissimi Reali del Vecchio Continente, ma anche personalità del mondo della politica e dello spettacolo. A trasportare il feretro, è stato Emanuele Filiberto: una volta arrivato in Chiesa, il figlio del compianto Principe ha raggiunto alla sinistra dell’altare la madre Marina Doria e la moglie Clotilde con le due figlie. Accanto a loro, anche la principessa Maria Pia, sorella maggiore di Vittorio Emanuele, accompagnata dai figli.

Fonte: GettyImages

Una delle prime a porgere le proprie condoglianze alla famiglia di Vittorio Emanuele è stata la Regina Sofia di Spagna. Con lei, anche altri mebri della monarchia europea, come Alberto di Monaco, arrivato a Torino senza la moglie Charlene; i principi Astrid e Lorenz per il Belgio; il principe Leka di Albania; Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie; i principi di Serbia, il principe reale dell’Arabia Saudita, il principe del Portogallo.

Fonte: GettyImages

A rappresentare la Casa di Savoia, invece, oltre alla già citata principessa Maria Pia, c’erano anche il principe Aimone e la principessa Olga di Savoia Aosta.

Funerali di Vittorio Emanuele, i volti noti presenti

Non solo membri dell’aristocrazia europea, ma anche volti della politica e dello spettacolo sono arrivati a Torino per salutare Vittorio Emanuele. Tra loro, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, il senatore di Forza Italia, Roberto Rossi, l’europarlamentare della Lega, Gianna Gancia, e l’ex deputato europeo del Carroccio, Mario Borghezio.

Fonte: GettyImages

In molti, inoltre, hanno riconosciuto tra la folla la giornalista Cesara Buonamici, volto del TG 5 ed opinionista del Grande Fratello, e l’attore Daniel McVicar, che il grande pubblico ricorda nel ruolo di Clarke Garrison nella soap opera Beautiful.

L’omelia e i saluti del Papa

L’omelia funebre è stata presieduta da monsignor Paolo de Nicolò, Gran Priore degli Ordini Dinastici della Real Casa: “Il principe Vittorio Emanuele ha saputo nella sua umana fragilità essere un uomo il cui ricordo vive e vivrà in tutti noi” ha spiegato dall’altare. Anche Papa Francesco, pur non presente, ha affidato le sue condoglianze ad un messaggio letto dal cardinale Parolin: “Alla principessa Marina di Savoia il sommo Pontefice esprime le sue condoglianze per la scomparsa di sua eminenza reale il principe Vittorio Emanuele di Savoia e assicura la preghiera di suffragio per l’anima del defunto. Invoca per lei e i familiari il sostegno della speranza cristiana, impartendo a tutti la benedizione apostolica”.