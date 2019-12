GF Vip, Malgioglio non approva Antonella Elia: “Ne uscirà con le ossa rotte”

editato in: da

Malgioglio gela Antonella Elia e disapprova la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata dello show di Chiambretti, La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso della showgirl nella casa di Cinecittà. Il cantante però non è rimasto molto colpito dalla notizia.

Il GF Vip è alle porte e, dopo l’addio di Ilary Blasi, il direttore di Chi si prepara a condurre un’edizione scoppiettante, forte anche di un cast con personaggi molto interessanti. Il primo concorrente annunciato è stato Rita Rusic, che ha promesso scintille nel bunker di Cinecittà, poi è stata la volta di Pago, che in una toccante intervista a Verissimo ha confessato di voler entrare nella casa per dimenticare Serena Enardu.

Nel corso del programma di Chiambretti, Signorini ha confermato altri tre nomi: Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. La showgirl, presenza fissa nella trasmissione La Repubblica delle donne, nel suo curriculum ha già la partecipazione a un reality. Era il 2012 quando sbarcò in Honduras e diede vita a una litigata storica, quella con Aida Yespica.

Da allora sono trascorsi diversi anni e Antonella si prepara a una nuova avventura televisiva. “Il Grande Fratello è terribile – ha detto Malgioglio -. Penso seriamente che lei ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte”. A commentare l’ingresso dalla porta rossa della Elia anche altri personaggi famosi. Secondo Iva Zanicchi: “Avrà un grande successo, deve solo sapersi controllare”, mentre Lory Del Santo ha aggiunto: “Lei nel ruolo di bisbetica è perfetta, andrà domata”.

Secondo Alfonso Signorini ci saranno di sicuro scintille fra la Elia e Adriana Volpe. Quest’ultima è reduce da uno scontro, prima in tv, poi in tribunale, con Giancarlo Magalli, con cui ha condotto per diversi anni I fatti vostri. Di recente la showgirl aveva criticato aspramente la Rai su Instagram, accusando l’azienda di viale Mazzini di averla isolata e cancellata.

“Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe – ha assicurato Signorini – perché vi assicuro che ci saranno dei bei match”. Non resta che attendere gennaio quando il GF Vip aprirà i battenti.