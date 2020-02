Perché è famoso Fabrizio Salvatori di Pechino Express

editato in: da

Concorrente dell’ottava edizione di Pechino Express in coppia con il fratello gemello Valerio – insieme formano la squadra de Gli Inseparabili – Fabrizio Salvatori è nato a Fermo, nelle Marche, il 14 marzo 1995.

Esattamente come il fratello gemello Valerio ha frequentato l’Istituto Tecnico. Successivamente, si è laureato in Management e Finanza con 110 e lode. Nel corso degli anni universitari, Fabrizio e il gemello monozigote hanno lavorato come pr e vocalist in diversi locali della loro Regione e, poco dopo, sono entrati nel dorato mondo della moda milanese.

Per Fabrizio Salvatori ha rappresentato una carta vincente il fatto di avere i capelli rossi e di portare la barba folta, caratteristica in linea con il trend hipster che, da qualche anno a questa parte, è sulla cresta dell’onda.

Dopo aver sfilato per alcuni tra i più importanti brand del mondo, Fabrizio – seguito dal fratello – ha scelto di ascoltare la voce della sua passione per la recitazione e di iscriversi all’Accademia Radio Televisiva di Roma.

Questo percorso gli ha permesso di aprirsi un’ulteriore strada e, sempre in compagnia dell’amato fratello, di partecipare a programmi come Le Iene, Sbandati e Avanti un Altro (nello studio del pre-serale condotto da Paolo Bonolis sono rimasti per ben tre anni). Ricordiamo inoltre che, dal settembre 2019, Fabrizio e Valerio Salvatori sono nel cast di Detto Fatto in qualità di esperti di tecnologia.

Un’altra tappa importante del suo percorso artistico è stata la conduzione del programma Sky Epic Twins, format che lo ha visto, sempre con il gemello Valerio al suo fianco, replicare diverse gesta spericolate scovate sul web.

Nel 2019, Fabrizio Salvatori e il gemello Valerio sono stati concorrenti di Ballando con le Stelle. Fabrizio Salvatori, che secondo rumors accreditati avrebbe una relazione con una ragazza, condivide il profilo Instagram con Valerio (su Facebook, invece, è presente con un profilo personale).

Sul canale @twotwins95 i due divulgano soprattutto scatti relativi alle campagne pubblicitarie per cui posano. Inoltre, nella biografia del social citano la nonna, che si chiama Vilma ed è attiva con un suo profilo.

Concludiamo ricordando che, ai tempi delle superiori, Fabrizio Salvatori ha fatto uno scambio di persona con il fratello durante un’interrogazione e che, esattamente come lui, sogna un giorno di lavorare come attore televisivo o come conduttore radiofonico.