“Un amore da liceo”, la giovane concorrente stupisce Insegno. Poi Pino sbaglia sul finale

IPA Pino Insegno

Reazione a Catena arriva alla sua penultima puntata con la consapevolezza di aver portato gare appassionate e tante risate nelle case degli italiani. Ancora una volta, sedute sulle sedie delle campionesse, ci sono le Tre di Cuori, sorelle affiatatissime nel gioco che le ha fatte conoscere a tutta Italia. A sfidarle invece ci sono tre giovani ragazze, Marta, Serena e Flavia, le Contro Tempo. Dopo un inizio un po’ zoppicante la gara è stata intensa e ben giocata da entrambe le parti. Ecco cosa è successo durante la puntata.

“Un amore da liceo”, la giovane concorrente stupisce Insegno

Sono le parole a guidare il gioco di Reazione a Catena e sono state proprio queste a rievocare emozioni e ricordi in concorrenti e spettatori. Nei giochi proposti dal programma del preserale condotto da Pino Insegno sono state molti gli errori e le parole indovinate, ma c’è stato un momento romantico che ha sorpreso tutti.

“Marta, sei fidanzata?”, ha chiesto ad un certo punto il conduttore, ispirato da una parola in uno dei giochi. “Sì”, ha risposto la ragazza de Le Contro Tempo, “da 8 anni”. “Scusa, non ho capito”, ha insistito Insegno stupito per l’evidente giovane età della ragazza. “Da 8 anni”, ha ribadito lei, ridendo. “Ma quanti anni hai scusa?”, “24”. L’affermazione ha scatenato un clamoroso applauso del pubblico e lo stupore di Insegno, che ha teneramente affermato: “Un amore da liceo!”.

A volte i concorrenti lasciano entrare gli spettatori in pezzetti della propria vita, regalando momenti di identificazione e di bellezza. La ragazza, giovanissima, ha partecipato con le amiche a Reazione a Catena, sfidando le Tre di Cuori, che tengono il banco da giorni come campionesse. La gara, a parte l’inizio traballante, è stata ben giocata e molto combattuta.

L’errore di Insegno sul finale

Per i fan del programma del preserale firmato Rai seguono con attenzione le puntate di questi giorni, perché sono le ultime! Sabato 17 ottobre è infatti andata in onda la penultima puntata, lasciando a domenica 18 la gran conclusione di spettacolo con i campioni e la campionesse più forti dell’edizione. Gli spettatori non vedono l’ora di rivedere in gioco Le Pappardelle.

Ma, proprio sul finale, nell’annuncio dell’importante appuntamento del giorno dopo, Pino insegno ha annuncio: “Stasera è l’ultima puntata di Reazione a Catena, intendendo chiaramente che era l’ultima puntata per le concorrenti, ma la penultima del programma. Subito il conduttore si è corretto, tornando più volte sulla sua frase. Anche alla fine, quando le Tre di Cuori hanno trionfato indovinando anche la parola dell’ultimo gioco, Insegno si è avvicinato alle campionesse: “Voglio salutarvi bene, perché per voi oggi è l’ultima puntata. Per voi, noi torniamo domani”, ha ribadito.

Una partita degna delle ultime puntate del programma.