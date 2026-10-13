Dab, cos’è il gesto portafortuna delle Tre di Cuori a Reazione a Catena

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Reazione a Catena cederà tra qualche giorno il testimone a L’Eredità, ma lo show condotto da Pino Insegno continua a regalare gioie e sorprese agli spettatori. Il merito è delle nuove campionesse, le Tre di Cuori, che sono riuscite nella difficile impresa di non far rimpiangere le Pappardelle, storiche concorrenti del programma.

Oltre che per la loro preparazione, le tre sorelle campane piacciono per la simpatia, che dimostrano anche nel modo di festeggiare: davanti a un conduttore stupito, hanno replicato in studio il celebre dab, gesto legato alla cultura rap e spesso utilizzato anche dai calciatori.

Reazione a Catena, le Tre di Cuori vincono ancora

Le Tre di Cuori, Luigia, Rosa e Franca, sono tre sorelle originarie di Caserta. Cresciute in una famiglia numerosa, hanno conquistato immediatamente il pubblico grazie alla loro complicità e ironia. Dal debutto, avvenuto nella puntata del 9 ottobre, sono riuscite a conquistare il montepremi in due occasioni, portando a casa un totale di 22.525 euro.

Nella gara di questa sera, si sono rese protagoniste di una singolare sfida con gli Odi et Amo, tre fratelli che di cognome fanno proprio Catullo. Andrea, Adriano e Alessio hanno così voluto rendere omaggio all’autore del celebre carme 85.

I giovanissimi sfidanti hanno messo in seria difficoltà le campionesse, che hanno comunque sfruttato al meglio la loro esperienza, indovinando i due brani delle Catene Musicali e totalizzando ben otto parole alla Triplice Intesa. Peccato, però, che non siano riuscite a indovinare l’ultima parola, ovvero Comodo.

Dab, cos’è il gesto portafortuna delle Tre di Cuori

Amatissime per la loro simpatia, le Tre di Cuori hanno svelato in due momenti della gara il loro gesto portafortuna: il dab. Nonostante Pino Insegno lo abbia associato a Usain Bolt, si tratta in realtà di un’esultanza diversa, seppur simile a quella resa celebre dal velocista giamaicano.

Prima di iniziare la Catena Finale, le campionesse hanno chiesto il permesso al padrone di casa di poter compiere il loro famoso rito scaramantico. Sedute sugli sgabelli, le tre hanno quindi nascosto il viso nell’incavo di un gomito, tendendo l’altro braccio verso l’esterno.

Il dab, legato alla cultura rap americana, è diventato molto popolare sui social anche grazie ai calciatori e ad altri sportivi, che lo hanno replicato per celebrare le proprie vittorie. Tra i più noti c’è Paul Pogba, che lo ha trasformato in una delle sue esultanze caratteristiche.

Peccato che stasera, nonostante la scaramanzia, Luigia, Rosa e Franca non siano riuscite a conquistare un’altra vittoria.

Reazione a Catena, anatomia di un successo

Reazione a Catena si prepara a salutare il pubblico di Rai1 dopo una stagione caratterizzata da ascolti importanti. Il game show condotto da Pino Insegno terminerà domenica 18 ottobre 2026 e, da lunedì 19 ottobre, lascerà il posto a L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni.

La stagione ha registrato risultati molto positivi in termini di ascolti, con una media di share superiore al 26%. Una crescita costante per il quiz di Rai1, merito sicuramente della simpatia del conduttore, dell’abilità degli autori nel realizzare giochi di parole sempre più complessi e delle storie dei concorrenti, che il pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare.

Non solo le Pappardelle, entrate di diritto nel cuore degli spettatori, ma anche le Tre di Cuori e tutti i trii che si sono succeduti dietro la console del gioco, portando sul piccolo schermo la propria complicità e ironia.