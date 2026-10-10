Le Tre di Cuori trionfano a Reazione a Catena, ma Pino Insegno richiama le Pappardelle

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IPA Pino Insegno

Pino Insegno torna al timone di Reazione a Catena per una nuova scoppiettante puntata del game show di Rai Uno. Dopo l’addio delle Pappardelle alla trasmissione, il conduttore è in cerca di nuovi concorrenti che possano puntare a battere il loro record.

Le Tre di Cuori sono le campionesse (simpaticissime) di Reazione a Catena

Pino Insegno continua la sua ricerca degli eredi delle Pappardelle a Reazione a Catena con una nuova puntata che ha visto sfidarsi le Tre Di Cuori, campionesse in carica, e le Spiaggine. Nell’ultima puntata dello show di Rai Uno, le tre sorelle avevano conquistato Pino Insegno che, nel presentarle, non ha nascosto il suo entusiasmo.

“Ed eccole le tre sorelle! Simpaticissime”, ha esclamato il conduttore. Poco dopo Insegno ha presentato le sfidanti che, da subito, sono apparse simpatiche e super agguerrite.

Originarie di Livorno, le Spiaggine hanno raccontato di aver creato il loro gruppo durante le vacanze estive, allenandosi proprio sul bagnasciuga. A guidare il gruppo la signora Gabriella, accompagnata dalla nuora Mariska, e dall’amica Donatella.

Suocera e nuora hanno dato vita ad una serie di divertenti siparietti, con la signora Gabriella pronta a bacchettare la nuora che ha scelto di passare l’estate – per ben tre mesi – nella sua casa al mare. Poi il colpo di scena, con Mariska che ha sorpreso tutti cantando benissimo la canzone Riderà.

Nel corso della puntata le Tre Di Cuori e le Spiaggine si sono sfidate in modo eccellente, dimostrando, da entrambe le parti, grande bravura. Come spesso accade a Reazione a Catena, a fare la differenza è stato, alla fine, il gioco de L’Intesa Vincente, in cui le squadre mettono in campo tutta la forza del loro legame.

L’Intesa Vincente ha portato le squadre ad un pareggio di 4 a 4. A quel punto si è arrivati allo spareggio, con le concorrenti impegnate a indovinare le parole in un lasso di tempo ridottissimo. Alla fine a spuntarla sono state le Tre di Cuori e le Spiaggine hanno perso per appena un secondo.

Arrivate all’Ultima Catena, le Tre di Cuori hanno giocato per un montepremi di 13.650 euro. Simpatiche, irriverenti e spontanee, le concorrenti hanno già conquistato il favore del pubblico. Una simpatia che ha portato fortuna alle tre sorelle che hanno trionfato, indovinando l’ultima parola.

Pino Insegno richiama in studio Le Pappardelle

Le Pappardelle sono state senza dubbio le concorrenti più amate di Reazione a Catena. Nel corso di 48 puntate le tre ragazze di Firenze sono riuscite a spuntarla, portandosi a casa un ricco montepremi. L’addio alla trasmissione non è stato affatto semplice e anche sui social Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno ammesso di provare un po’ di nostalgia.

“È molto strano, ancora non ci crediamo, anche quando ci guardiamo in televisione – hanno confessato -. Ci sono quei trii che abbiamo ammirato: i ‘Tre di denari’, i ‘Dai e dai’. Adesso ci troviamo a dire: ‘Cavolo, siamo stati lì più di loro, non ci sembra reale’”. Poi la confessione social: “Abbiamo un po’ di nostalgia per la routine che si era creata in studio, per le persone e per il gioco”.

Proprio per questo Le Pappardelle sarebbero state richiamate a Reazione a Catena. Secondo le ultime indiscrezioni nella puntata del 18 ottobre le tre amiche fiorentine torneranno nello show condotto da Pino Insegno per un ultimo appuntamento speciale in cui sfideranno le Due per cento.

Una grande occasione per le Pappardelle che, in 48 puntate, sono riuscita a conquistare la bellezza di 266mila euro.