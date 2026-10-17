Elisabetta del Belgio, avvistata dopo due mesi di assenza a una cena a Madrid

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Elisabetta del Belgio

Una cena tra amici, una tavola apparecchiata a Madrid, e il silenzio di due mesi si è sciolto in un attimo. Elisabetta del Belgio è riapparsa così, con grande discrezione, ospite di una famiglia dell’aristocrazia spagnola con figli della sua età. A raccontare l’incontro è stata la rivista ¡Hola!, che ha descritto una serata in incognito, lontana dai flash e dal protocollo.

Ma l’assenza della Duchessa di Brabante era stata notata da tutti. L’ultima uscita ufficiale risale a fine agosto, quando era accanto al fratello, il principe Gabriel, alla cerimonia che chiudeva il suo percorso di formazione militare. Da quel momento, quasi più nulla. L’unica eccezione è stata un matrimonio in Francia a settembre, a cui ha partecipato insieme a Re Filippo e alla Regina Mathilde.

L’estate appena trascorsa raccontava tutt’altra storia. A giugno l’erede al Trono belga aveva accolto l’imperatore e l’imperatrice del Giappone. Il 21 luglio, durante la Festa Nazionale, la folla l’aveva acclamata con un affetto che aveva oscurato perfino i genitori. Una presenza sempre più sicura, già da futura Regina. Poi, all’improvviso, la scelta di farsi da parte e riprendere in mano la propria vita in un altro modo.

Perché Elisabetta del Belgio è sparita: l’anno sabbatico dopo Harvard

A guardare bene, la Principessa lo aveva anticipato lei stessa, con una franchezza rara per chi è destinata a una Corona. A maggio, nella sua prima intervista al quotidiano Le Soir, aveva confidato il desiderio di staccare dopo tanti anni di studio e di prendere strade diverse, concedendosi magari “un anno o più per fare un passo indietro, riflettere”.

L’anno sabbatico della Principessa Elisabetta risponde a un bisogno che chiunque abbia vent’anni ossia quello di fermarsi, respirare, capire chi si è oltre il ruolo che qualcun altro ha già scritto. Per una ragazza cresciuta con un’agenda dettata dal dovere, prendersi questo spazio richiede molto coraggio.

Da Oxford a Harvard: gli studi della futura Regina del Belgio

Il percorso che l’ha portata fin qui aderisce molto bene al suo carattere. Dopo il diploma, Elisabetta ha frequentato per un anno la Scuola Reale Militare belga, tra lezioni accademiche e addestramento sul campo. Si è poi trasferita nel Regno Unito, al Lincoln College di Oxford, dove si è laureata in Storia e Scienze Politiche. Lo scorso maggio, infine, ha conseguito un master in Politiche Pubbliche alla Kennedy School di Harvard, vicino a Boston.

Sei anni intensi, vissuti in buona parte lontano da casa e sotto lo sguardo di un intero Paese. Ritrovarsi a Madrid tra coetanei, in una città straniera, per una sera semplicemente ospite tra amici, è pure una piccola conquista.

Il calendario, intanto, ci ricorda che il 25 ottobre la Principessa compirà 25 anni. Un compleanno simbolico, che cade proprio nel mezzo di questa stagione di pausa. Quando tornerà agli impegni ufficiali resta un’incognita, così come i progetti che riempiranno i suoi mesi lontano dai riflettori. Quella cena madrilena, però, è anche l’immagine di una giovane donna serena, che sta imparando a prendersi il tempo per crescere a modo suo, lontana da qualsiasi clamore. Fino a che potrà farlo.