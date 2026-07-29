La Principessa Eleonore del Belgio lascia il Palazzo, grande cambiamento in vista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Eleonore del Belgio

La figlia minore del re Filippo e della regina Mathilde del Belgio sta per cambiare vita, lasciandosi alle spalle il Palazzo di Laeken per trasferirsi all’estero (ma non troppo lontano dalla famiglia).

La principessa Eleonore del Belgio lascia il Palazzo

A diciotto anni, la principessa Eleonore sarebbe pronta ad affrontare una nuova avventura, allontanandosi dal luogo dorato e protetto in cui è sempre vissuta. Eleonore è la più giovane dei quattro figli della famiglia reale del Belgio e presto seguirà le orme dei fratelli, trasferendosi all’estero per studiare all’Università.

A farlo sono già stati infatti la principessa Elisabetta, il principe Gabriele e il principe Emanuele. I fratelli maggiori hanno scelto di proseguire gli studi in giro per il mondo: nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Francia.

Eleonore invece frequenterà l’University College Utrecht nei Paesi Bassi, dove studierà Lettere e Scienze. La maggior parte degli studenti che frequenta l’istituto vive nel campus, ma non è ancora chiaro se anche la principessa farà questa scelta, dato che il Palazzo Reale non ha ancora annunciato quale sarà la sua sistemazione.

L’Università scelta dalla principessa Eleonore si trova a 170 chilometri dalla residenza reale di Filippo e Matilde. Questo consentirà a Eleonore di tornare a casa per le vacanze o per i grandi eventi familiari in appena due ore.

Secondo quanto svelato dal Palazzo Reale, la principessa Eleonore avrà la possibilità di personalizzare il suo percorso di studi, seguendo un programma flessibile. La diciottenne seguirà infatti un corso triennale di inglese, insieme ad altri corsi opzionali in discipline umanistiche, scienze sociali e scienze sperimentali. I suoi studi dunque spazieranno dalla biologia alla matematica, sino alla storia della psicologia. In base alle sue scelte la principessa conseguire una laurea in Scienze (BSc) oppure una laurea in Lettere (BA).

Eleonore del Belgio, la principessa più libera

Eleonore è quarta figlia di Philippe e Mathilde. Elisabetta, futura regina, ha 24 anni, Gabriel ne ha 22 anni, mentre Emanuel ha 20 anni. La principessa è senza dubbio la più libera della famiglia reale del Belgio, poiché non possiede degli obblighi istituzionali diretti.

Eleonore è vissuta lontano dalla pressione e dai riflettori, con la possibilità di scegliere liberamente il suo futuro senza il peso di dover lottare contro un destino scelto dagli altri. Bellissima, intelligente e ben consapevole della sua fortuna, è una ragazza ricca di interessi e talenti.

Parla alla perfezione francese, olandese e inglese. Gioca a tennis, sa sciare e navigare a vela. Da anni suona il violino da anni, tanto che nel 2017 aveva stupito tutti suonando dal vivo la canzone Tanti auguri a suo padre.

Sin da piccola si occupa anche di volontariato. Durante il Covid aveva cercato di fare la sua parte, chiamando centinaia di anziani che, a causa del virus e del lockdown, erano isolati, solo per tenergli compagnia e dargli speranza. Insieme a sua madre Mathilde ha spesso preparato dolci da donare ai senzatetto e da moltissimi anni fa parte degli scout.

Legatissima alla sua famiglia la principessa Eleonore avrebbe scelto di studiare nei Paesi Bassi proprio per non allontanarsi dal Palazzo di Laeken dove potrà tornare in sole due ore di viaggio, ritrovando i luoghi che ama.