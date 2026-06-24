Elisabetta ed Eleonora del Belgio, il loro primo banchetto di Stato con tiara e abito di gala

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IPA Le Principesse del Belgio

Una serata destinata ad entrare negli album di famiglia della monarchia belga. In occasione della visita di Stato dell’Imperatore Naruhito e dell’Imperatrice Masako del Giappone, il Palazzo di Laeken ha ospitato una spettacolare cena di gala che ha segnato il passaggio generazionale all’interno della Casa Reale. Tutti gli occhi erano puntati sulle Principesse Elisabetta ed Eleonora, che hanno fatto due debutti altamente simbolici.

Elisabetta del Belgio con la tiara più preziosa

Protagonista assoluta è stata la Principessa Elisabetta, erede al trono del Belgio. Rientrata in patria dopo aver completato il suo percorso di studi ad Harvard, la Duchessa di Brabante ha partecipato per la prima volta a un banchetto di Stato, consolidando il proprio ruolo istituzionale accanto ai genitori, il Re Philippe e la Regina Mathilde.

Ha sfoggiato un elegante abito blu navy con scollo a barca. Una scelta sobria e sofisticata che ha posto tutti gli occhi sulla tiara d’alloro, mai indossata prima dalla 24enne.

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Realizzata nel 1912 dalla gioielleria britannica Hennel & Sons, la preziosa creazione in platino e diamanti appartiene alla collezione di Mathilde. Il gioiello ha un forte valore affettivo per la famiglia reale: fu infatti donato all’allora futura sovrana nel 1999 in occasione del fidanzamento con l’attuale marito.

La scelta non è stata sicuramente casuale. Al di là della sua bellezza, la tiara di Elisabetta simboleggia continuità, responsabilità e futuro. Un messaggio perfetto per un’ereditiera che sta assumendo un ruolo sempre più visibile all’interno dell’istituzione.

Non a caso, nei giorni precedenti è stata proprio lei ad accogliere ufficialmente la coppia imperiale giapponese al loro arrivo in Belgio. Un incarico diplomatico che conferma la volontà della Corona di prepararla progressivamente al suo futuro ruolo di sovrana.

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L’outfit della Principessa era completato da splendidi orecchini di diamanti e dalla fascia dell’Ordine della Corona Preziosa del Giappone, che hanno creato un sorprendente contrasto cromatico con l’abito blu.

La tiara di Eleonora del Belgio

La serata ha segnato anche una svolta importante per la Principessa Eleonora. La figlia più piccola di Philippe e Mathilde, che ha compiuto 18 anni lo scorso aprile, ha partecipato alla cena di gala indossando per la prima volta una tiara.

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La giovane ha optato per un raffinato abito rosa cipria firmato Safiyaa in perfetta armonia con il look della madre Mathilde. A catturare l’attenzione è stato però soprattutto il diadema mai visto prima.

A quanto pare si tratta di una tiara acquistata dai sovrani del Belgio nel 2019 come regalo destinato alla figlia per il raggiungimento della maggiore età. Il gioiello, realizzato dal celebre orafo belga Henry Coosemans, sarebbe stato battuto all’asta per circa 26 mila euro.

A rendere ancora più interessante il debutto di Eleonora sono stati gli orecchini Art Déco in platino e diamanti provenienti da una casa d’aste spagnola. Sarebbero stati acquistati nel 2024 presso Segre Auctions di Madrid per 2.600 euro.

Pur non essendo destinata al trono, la partecipazione di Eleonora a un appuntamento di tale rilievo istituzionale testimonia la volontà dei sovrani del Belgio di coinvolgere progressivamente tutti i figli nella vita pubblica della monarchia. Erano per questo presenti anche i suoi fratelli, i Principi Gabriel ed Emmanuel.

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Eleonora ha affrontato il suo debutto con naturalezza ed eleganza, contribuendo a rafforzare l’immagine di una Corona che guarda al futuro. Una presenza che conferma come la nuova generazione della famiglia reale belga stia assumendo un ruolo sempre più visibile nella rappresentanza ufficiale del Paese.

La nuova generazione della monarchia belga

La cena di Stato organizzata in onore dell’Imperatore Naruhito e dell’Imperatrice Masako del Giappone non è stata soltanto un’importante occasione diplomatica per rafforzare i rapporti tra Bruxelles e Tokyo. L’evento ha rappresentato anche una vetrina privilegiata per la nuova generazione di Principesse.

Da un lato Elisabetta, erede al trono, ha consolidato il proprio ruolo di futura Regina con una presenza dal forte valore simbolico; dall’altro Eleonora ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dei grandi eventi di corte, partecipando per la prima volta a un banchetto di Stato con tanto di tiara e abito da gala.

Due debutti, due diademi e la stessa sensazione: quella di assistere alla nascita di una nuova era per la monarchia belga.