Le Pappardelle tornano a Reazione a Catena: Insegno si emoziona

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IPA Pino Insegno

Uno “scontro fra giganti”, come l’ha definito Pino Insegno, e una puntata speciale per salutare una stagione ricca di successi e ottimi ascolti. Il 18 ottobre 2026, Reazione a Catena ha scelto di regalare al suo pubblico un appuntamento unico, riportando in studio i concorrenti più amati per una sfida straordinaria. Protagoniste della puntata Le Pappardelle e Le Due per cento.

Le Pappardelle tornano a Reazione a Catena e sfidano le Due per cento

Se ne parlava da settimane e finalmente è avvenuto: Le Pappardelle sono tornate a Reazione a Catena. Le tre amiche di Firenze, diventate famosissime per aver vinto ben 48 puntate dello show di Pino Insegno, hanno fatto nuovamente il loro ingresso negli studi Rai, questa volta per una sfida fra campioni.

Le Pappardelle infatti sono state schierate in una battaglia a colpi di parole contro le Due di picche, altre campionesse del programma. Una sfida emozionante e appassionante, anche per Pino Insegno che ha voluto aprire la puntata del 18 ottobre in modo speciale.

“Buonasera e benvenuti all’ultima puntata di Reazione a Catena – ha esordito il conduttore -. Grazie per averci seguito con affetto per tutta questa stagione e di aver giocato insieme a noi. Presentiamo le squadre di oggi: una lotta fra giganti!”.

Il conduttore ha poi presentato Le Pappardelle. Carolina, Francesca e Maria Giulia sono apparse sorridenti ed emozionate. Le amiche di Firenze sono diventate delle vere e proprie celebrità dopo aver collezionato una serie di vittorie a Reazione a Catena, nonostante ciò sono rimaste umili.

“Se non contiamo qualche saluto in più per la strada non è cambiato – hanno confessato -. Siamo molto felici di essere tornati qui”.

Se il nome delle Pappardelle è un omaggio a Firenze e al quartiere in cui vivono le tre amiche, le Due per cento hanno scelto di chiamarsi così per via di una loro caratteristica fisica. Le tre ragazze che formano la squadra infatti hanno tutte gli occhi verdi. Si tratta di un tratto raro che possiede solamente il 2% della popolazione.

“Anche per noi è rimasto tutto abbastanza uguale, siamo molto emozionate nell’essere qui”, hanno confessato. Sia Le Pappardelle che le Due per cento sono fra le concorrenti che hanno vinto di più nello show di Rai Uno.

Le Pappardelle trionfano ancora a Reazione a Catena

La partita è entrata da subito nel vivo e le campionesse di Reazione a Catena si sono scontrate senza esclusione di colpi. Le Pappardelle hanno guadagnato da subito un ottimo vantaggio, dimostrando la loro estrema bravura. Fra i momenti più divertenti quello in cui Pino Insegno ha chiesto alle tre amiche di cantare il brano Vengo anch’io, no tu no di Enzo Jannacci. Peccato che le concorrenti non conoscessero affatto le parole della canzone. Il risultato? Una esibizione piuttosto disastrosa e una gaffe che ha fatto ridere sia Le Pappardelle che Pino Insegno.

Ospite in studio, a sorpresa, Roberto Ciufoli, grande amico di Pino Insegno e suo collega. “Sento delle presenze strane alle mie spalle – ha commentato con un sorriso il conduttore, mentre la telecamera inquadrava l’attore, seduto nel pubblico -. Oggi ho dei déjà vu vedo le Pappardelle, le Due per cento, vedo Ciufoli, ma non è lui”.

Alla fine a trionfare nell’ultima puntata del programma sono state proprio Le Pappardelle. A premiarle L’Intesa Vincente, il gioco in cui si sono sempre rivelate più forti. Omaggiate da Pino Insegno, che ha lodato la loro bravura, le tre amiche di Firenze sono arrivate a L’Ultima Catena.

Le Pappardelle, arrivate alla fase finale del gioco, hanno proposto come Ultima Parola “bolgia” per 3.563 euro. Una scelta che si è rivelata giusta e che le ha incoronate, ancora una volta, come grandi campionesse dello show.