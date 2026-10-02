Reazione a Catena, Le Pappardelle sono delle star: sold out il raduno

Le Pappardelle sono diventate delle vere star dopo Reazione a Catena: il raduno con i fan è sold out in soli due giorni

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IPA Pino Insegno

200 biglietti venduti in soli 2 giorni per poterle incontrare e un evento andato sold out: Le Pappardelle, dopo l’addio a Reazione a Catena, sono diventate delle vere star. Le tre ragazze fiorentine hanno abbandonato la trasmissione condotta da Pino Insegno dopo essere rimaste imbattute per quasi cinquanta puntate, ma il pubblico non ha smesso di amarle.

Il raduno con Le Pappardelle è sold out

Le Pappardelle sono state per ben 48 puntate le campionesse di Reazione a Catena. Il tempo necessario per battere ogni record nella trasmissione di Pino Insegno, ma anche per conquistare il pubblico televisivo che ha fatto il tifo per loro. Battute dalle Nonno Rock, Le Pappardelle hanno lasciato, con un pizzico di amarezza e tanta emozione, il programma di Rai Uno.

Ma il loro successo non sembra destinato a terminare molto presto. Le Pappardelle infatti sono tornate a casa, ma il pubblico continua a seguirle. Il profilo Instagram di Carolina, Francesca e Maria Giulia è seguito da migliaia di follower e il primo raduno è già stato un successo.

Il prossimo 17 ottobre infatti le tre ragazze incontreranno i loro sostenitori durante una cena organizzata nel loro quartiere, a Firenze. Un evento che, in soli due giorni, è andato sold out, e che consentirà di raccogliere soldi per devolverli in beneficenza.

Su Instagram le tre amiche hanno condiviso alcuni video della loro esperienza a Reazione a Catena, commentando il successo del raduno. “Un grandissimo GRAZIE a tutte le persone del quartiere – hanno spiegato Le Pappardelle -: il sostegno e l’affetto che ci avete dimostrato ci ha ricordato ancora una volta quanto siamo fortunate a vivere in un luogo con un senso di comunità così forte e saldo”.

“Nonostante la cena del 17 Ottobre sia sold out – hanno aggiunto le amiche -, vi aspettiamo comunque in piazza dell’Isolotto: i bar sono aperti (disponibili per cena con prenotazione al loro numero di telefono) e avremo modo di brindare tutti insieme”.

Chi sono Le Pappardelle

Entrate a Reazione a Catena il 3 agosto 2026, Le Pappardelle sono riuscite a stregare tutti con la loro immensa bravura, ma anche con il racconto di un’amicizia che dura da anni. Cresciute nel quartiere dell’Isolotto, a Firenze, Carolina, Francesca e Maria Giulia si conoscono da sempre. Sono amiche d’infanzia e sono unite dalla passione per il teatro.

Maria Giulia sta studiando per diventare assistente sociale, Francesca si è laureata in Lingue e letterature straniere e attualmente sta completando un corso specialistico su grafica e pubblicità. Carolina infine ha studiato Lettere e frequenta Scienze religiose.

Da subito le persone del quartiere Isolotto hanno iniziato a fare il tifo per loro, travolgendole con tantissimo affetto, lo stesso che ha permesso di ottenere in appena due giorni un sold out eccezionale all’evento per incontrarle.

Segno che il pubblico continua ad amarle e che, forse, potrebbero tornare nello show per una puntata speciale, proprio per via di questo grande affetto.

“Purtroppo la nostra esperienza finisce oggi – avevano spiegato sui social dopo l’eliminazione da Reazione a Catena – e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo. Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti”.