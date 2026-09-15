Reazione a Catena, Le Pappardelle vincono per un soffio. E Pino Insegno le elogia

IPA Pino Insegno

Ormai ogni sera si accende la televisione su Rai1 per seguire appassionatamente il percorso de Le Pappardelle a Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno. “Avete vinto finora 251.806 euro, in 43 puntate”. Nella puntata del 15 settembre a sfidarli sono stati i Fuori Classe, il trio bolognese capitanato da Leonardo (che è bolognese acquisito).

Cosa è successo nella puntata del 15 settembre di Reazione a Catena

Ormai è impossibile non conoscere Le Pappardelle, tanto che persino la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, fa il tifo per loro. Come di consueto, agli inizi della puntata abbiamo visto la presentazione della squadra avversaria: i Fuori Classe hanno provato a mettere fuori gioco Le Pappardelle, che hanno dimostrato la loro bravura nel corso delle varie puntate.

E così Leonardo, Martina e Marica hanno sfidato Francesca, Carolina e Maria Giulia: la loro storia è ormai nota ai più, dal primo tentativo che hanno fatto nel programma fino a confermarsi Campionesse per più di un mese consecutivo. Nella puntata del 14 settembre hanno quasi rischiato, ma come sempre si sono fatte valere e alla fine hanno di nuovo vinto, aumentando il montepremi totale.

Sono riuscite a conquistare nuovamente il titolo di Campionesse in gara anche questa volta: i Fuori Classe hanno provato a batterle, ma nelle catene musicali sono state quasi imbattibili (una delle parole con cui sono state descritte più spesso durante la loro avventura nel corso del programma). Non che siano mancati dei momenti di tensione: i Fuori Classe hanno provato a insidiare il posto de Le Pappardelle e sono riusciti a indovinare varie catene, tra cui quella musicale finale.

Il fenomeno de Le Pappardelle

Hanno conquistato, una dopo l’altra, ogni puntata di Reazione a Catena: con quella del 15 settembre, per 44 puntate consecutive, sono state Campionesse del programma. Non iniziano ancora a dare troppi segni evidenti di stanchezza, segno che quell’intenso allenamento prima del loro ritorno nello show è servito fino in fondo.

I Fuori Classe hanno provato a battere Le Pappardelle con un totale di cinque risposte giuste all’Intesa Vincente del 15 settembre: le Campionesse hanno raggiunto in metà del tempo il loro risultato, e con 18 secondi ancora disponibili si erano già riconfermate nel programma, nonostante qualche piccolo intoppo.

Ormai l’Ultima Catena è per loro un appuntamento fisso, anche se si sono riconfermate solo per un punto, per una parola. Hanno totalizzato un bottino di 129mila euro, ma per loro c’è stata la scalata finale, per indovinare la parole che concatena le altre. Alla fine del percorso, hanno provato a indovinare la parola per 8.063 euro, per poi dimezzare ancora a 4.032 euro. Tra “ciclo” e “passare”, hanno provato a rispondere “rassegna”: la parola giusta era proprio “rassegna”, e così Pino Insegno le ha incoronate come le “Regine dell’Ultima Parola”.

Tenendo presente la classifica delle squadre che hanno vinto di più nel programma dal 2023, Le Pappardelle, nell’edizione 2026, si collocano ormai al secondo posto; al primo resistono, almeno per il momento, i Volta Pagina, Campioni nel 2024, con 308.507 vinti in totale. Ma possono sempre rifarsi domani; un fenomeno che attende ancora la sfida finale.