Reazione a Catena, i Campioni si riconfermano ma Insegno li avverte: “Attenzione”

IPA Pino Insegno

Dopo le Pappardelle, Reazione a Catena ha un “problema”: siamo in una fase di “staffetta” dei Campioni. E così, puntata dopo puntata, stiamo scoprendo nuovi concorrenti: il 3 ottobre, a giocare sono stati i Campioni Mariachi (trio composto da Filippo, Simone e Giovanni), sfidati dai Punti di Domanda, ovvero Elisa, Lorena e Giovanni.

Reazione a Catena, chi sono i concorrenti del 3 ottobre

Il programma condotto da Pino Insegno sta ricevendo un’attenzione speciale da ormai un po’ di tempo: tutto è iniziato in estate, dopo il successo stratosferico del trio delle Pappardelle, Carolina, Maria Giulia e Francesca, tra le Campionesse più forti dello show. Ora lo show è ovviamente alla ricerca della prossima punta di diamante, perché è vero che il fenomeno è ancora fresco, ma sono le persone a tenere viva l’attenzione sui quiz: le storie, le personalità.

Nella puntata del 3 ottobre i Mariachi (ieri quasi non credevano di diventare Campioni) si sono dimostrati molto più sicuri di sé, anche se sono caduti sulle note di Mille giorni di te e di me. “Non l’ho mai sentita”, difficilmente i fan di Claudio Baglioni sintonizzati a Reazione a Catena dimenticheranno questa frase.

Quando hanno provato a dare la risposta i Punti di Domanda, che si sono conosciuti durante una serata quiz al pub (e da grandi appassionati di quiz hanno deciso di chiamarsi proprio così), non è andata tanto meglio, perché Giovanni ha sbagliato il titolo: Mille giorni di me e di te, invertendo le ultime parole. La sfida si è fatta serrata, tanto che i Punti di Domanda hanno superato il montepremi totalizzato dai Mariachi: Elisa è anche riuscita a indovinare subito la parola durante “Quando, dove, come, perché”, ed è stata festeggiata con tutti gli onori da Insegno: “È successo, era da tanto che non succedeva”.

I Campioni si riconfermano (con un monito)

I primi a sfidarsi all’Intesa Vincente sono stati i Mariachi, i Campioni in carica: hanno cominciato benissimo e si sono persi praticamente a metà strada. Hanno però provato a rifarsi poco dopo, e hanno totalizzato nove parole trovate, ma hanno anche ricevuto un piccolo monito da Pino Insegno, soprattutto per come hanno costruito la frase per trovare la parola “corna”, ovvero “palco sulle cervo”. “Attenzione”.

E i Punti di Domanda hanno però dimostrato la loro stoffa, come del resto hanno fatto nel resto della puntata, trovando la prima parola in tre secondi. Poi è subentrato il panico, il nemico principale di ogni partecipazione televisiva: hanno provato a raddoppiare, ma sono tornate subito a zero e hanno perso troppi secondi preziosi alla ricerca di una parola non propriamente facile, ovvero “ambarabà ciccì coccò”.

Nulla da fare per i Punti di Domanda, quindi; non sono riusciti nell’intento di scalzare i Campioni in carica, i Mariachi, che hanno provato a dare la risposta dell’Ultima Catena, dal valore di 115.000 euro, poi diventati 1.797 euro. Tra nodo e chiave, la risposta dei Campioni è stata “stretto”: purtroppo, però, la risposta era “strategico”. Delusione sui loro volti, ma potranno sempre rifarsi nella puntata successiva.