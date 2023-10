Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Era ora! Tra divorzi di calciatori, matrimoni di tronisti e tira e molla di influencer, ci mancava proprio una storia d’amore che fosse davvero da sogno. Una coppia bella, elegante, patinata. Di quelle che le vedi e sembrano uscite da un film vecchia Hollywood. Finalmente ce l’abbiamo e i ringraziamenti vanno a Mariacarla Boscono. La più sfuggente e glamour tra le top model italiane ha annunciato il fidanzamento con il compagno Claudio Stecchi, anche lui affascinante e misterioso e, come se non bastasse, anche atleta olimpico. Il loro è già il matrimonio dell’anno.

Mariacarla Boscono annuncia le nozze su Ig

Una donna pallida ed eterea, nuda tra le onde cristalline: l’ultima foto postata da Mariacarla Boscono sul proprio profilo Instagram è così suggestiva che quasi ci si dimentica della didascalia, ma per fortuna non l’abbiamo fatto, perché quel che si legge è inaspettato: “In mezzo alle settimane della moda abbiamo nuotato nel mare, siamo andati a fare escursioni e ci siamo fidanzati”.

La diva della moda italiana annuncia così le future nozze, tra le foto ricordo della recente vacanza a Los Angeles, scatti di una passeggiata tra i boschi, un tramonto in riva al mare e un bacio tra le foglie. La notizia è succosa ma rivelata con discrezione, ironia ed eleganza. E se il matrimonio avrà lo stesso stile, potremo già definirlo il matrimonio dell’anno.

Qualche ora dopo l’annuncio di Mariacarla arriva la conferma del fidanzato Claudio Stecchi. Anche lui apre il carosello con la foto di un tramonto sul mare, continua con quella di un bacio e, infine, mostra bene l’enorme anello di diamanti che da oggi brilla alla mano della top model: “Mese di settembre… ci siamo fidanzati” scrive. E fioccano gli auguri vip: dalla collega Bianca Balti alla rockstar Skin all’attrice Asia Argento.

Tra la top model e l’atleta è colpo di fulmine

Il fidanzamento arriva a circa un anno dal primo incontro. Il loro, ha raccontato Mariacarla Boscono, è stato “amore a prima vista” e dal primo incontro non si sono “lasciati più”. Così, la 43enne modella e l’atleta 31enne si preparano a “uno dei momenti più magici della nostra vita”, come rivelato a Vogue Italia subito dopo il grande annuncio.

La coppia si è conosciuta in Italia, rincorrendosi poi in giro per il mondo, per sfruttare tutto il tempo possibile per stare assieme. Modella di fama internazionale lei e talento del salto con l’asta lui, per incontrarsi ci vuole tanto impegno. Recentemente Mariacarla è volata a Budapest, assieme alla figlia Marialucas (nata dalla precedente relazione con Andrea Patti), per stare vicino al compagno durante la finale dei campionati del mondo di salto con l’asta. Dal canto suo, Claudio Stecchi si sposta tra Parigi, Milano e New York per star dietro agli impegni della fidanzata top model.

Stando così le cose, la location delle nozze potrebbe essere ovunque. Nessuna notizia ancora neppure sulla data delle celebrazioni, seppur bisogna tenere conto dell’altro, altrettanto importante ed emozionante, impegno di Claudio Stecchi. L’atleta di salto con l’asta, figlio del campione Gianni, è stato infatti selezionato per partecipare alle Olimpiadi di Parigi a luglio 2024.