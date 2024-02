Chi è Camilla Venturini, la fidanzata di Ghali

Fonte: Getty Images Camilla Venturini

Arrivato a Sanremo per prepararsi alla sua partecipazione nella 74esima edizione della kermesse, Ghali potrà contare sul supporto di Camilla Venturini, la sua riservatissima fidanzata conosciuta dopo la rottura del rapporto con Mariacarla Boscono. Scopriamo qualcosa in più sulla ragazza che ha rubato il cuore del cantante di Casa mia.

Chi è Camilla Venturini

Originaria di Brescia, Camilla Venturini è una stilista e imprenditrice che, insieme alla sorella gemella Giulia, ha deciso di fare della sua passione un mestiere fondando un marchio di moda attento all’ambiente. Dopo aver studiato al prestigioso Istituto Marangoni di Milano e aver vissuto un periodo della sua vita in America, infatti, Camilla ha fondato nel 2018 Medea, un brand che, con il suo nome, omaggia il capolavoro di Pier Paolo Pasolini uscito nel 1969 e con protagonista Maria Callas.

Un progetto comune alla sorella, che oltre a essere stato pensato a lungo unisce le esperienze di vita delle gemelle: Giulia ha infatti lavorato a lungo tra Milano e Parigi, mentre Camilla ha collaborato con l’artista e fotografo Ari Marcopoulos durante la sua permanenza a New York. Parlando del progetto, le gemelle hanno raccontato in un’intervista del 2018: “Era da molti anni che volevamo lavorare insieme, il problema è che non siamo mai state d’accordo su quale fosse l’idea giusta, ma quando abbiamo pensato a questo progetto, la versione in pelle di una shopping bag, abbiamo subito capito che poteva funzionare.” E, in effetti, il progetto funziona eccome: il loro profilo Instagram conta più di 51mila followers e le loro creazioni sono utilizzate e apprezzate da molti volti noti.

Camilla Venturini, l’amore con Ghali

Camilla Venturini è sicuramente una persona molto riservata e attenta alla sua privacy. Proprio per questo motivo, sono pochissime le notizie che abbiamo sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Ghali. Pare che l’inizio della loro storia d’amore risalga al 2020, dopo la fine del rapporto tra il cantante e Mariacarla Boscono, anche lei parte del mondo della moda e sua compagna di 13 anni più grande, che ha destato le chiacchiere dei social.

Dopo le prime foto insieme, i rumors avevano pensato a un avvicinamento tra lui e Camilla. Notizia mai confermata dai diretti interessati fino al 2021, in cui i due erano apparsi per la prima volta insieme in pubblico in front row alla sfilata parigina di Givenchy.

I due hanno comunque deciso di mantenere la loro relazione molto privata, non pubblicando foto insieme né rilasciando interviste in cui raccontano la loro storia d’amore. Una scelta che, probabilmente, oltre a riflettere la loro personalità potrebbe voler evitare le stesse polemiche e gossip che il cantante ha dovuto vivere durante la sua passata relazione. Ora, Ghali è impegnato nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, in cui canterà Casa mia, un brano che racconta il nostro pianeta dal punto di vista di un extraterrestre. Non resta che vedere se Camilla deciderà di fare il tifo per il suo fidanzato da casa o direttamente tra gli spettatori del teatro Ariston.