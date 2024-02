Fonte: IPA Giorgia Soleri e l'approccio social a Ghali

Tra le passioni di Giorgia Soleri, molto probabilmente, ci sono i cantanti belli e famosi. Perché, conclusa la storia con il rocker Damiano David, l’influencer cambia genere ma continua a mirare ai musicisti. Hanno appassionato i follower i suoi goffi tentativi di entrare in contatto con Ghali, che pare vadano avanti da parecchi anni.

La foto della mamma di Ghali

È iniziato tutto con una foto della bella mamma di Ghali. Reduce dall’esperienza a Sanremo 2024 – e dalle polemiche di Domenica In – il trapper milanese ha postato sul proprio profilo Ig un tenero scatto in compagnia della madre, cui lo lega un profondo affetto e una grande complicità.

Dall’aspetto giovanile, con la pelle luminosa, i capelli scuri e il viso tondo, la signora Amel assomiglia all’aspirante attivista Giorgia Soleri, tanto che numerosi utenti hanno pensato si trattasse proprio di lei. Sarebbe stato un bel colpo di scena, mentre l’ormai ex fidanzato Damiano David inizia una nuova love story con la popstar internazionale Dove Cameron, lei si consola con l’artista più chiacchierato del Festival della musica italiana.

La risposta di Giorgia Soleri

Interpellata dai fan, Soleri non si è tirata indietro e, citando il post di Ghali tra le sue storie Instagram, ha commentato: “Siamo a quota due persone che mi scrivono: ‘Pensavo fossi tu in questa foto!’ Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata per una donna visibilmente più grande (e bella) di me”…

E invece non è con i fan che si è offesa. La concorrente di Pechino Express è verso lo stesso Ghali che riversa il proprio, divertito, rancore: “Mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata purtroppo”.

Il primo approccio già ai tempi di Damiano

Poteva finire qui e essere nulla più che un divertente scambio di battute social. E invece Giorgia Soleri ha proseguito e, ormai single e libera di fare quello che le pare, tra battute e finta ritrosia ha taggato direttamente Ghali: “Se anche tu sei uno di quegli uomini che in un una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata…”

Facendo anche sapere che quella non è la prima volta che scrive al trapper 30enne. È il primo approccio pubblico sì, ma non di certo il primo. Pubblicando gli screenshot di alcune conversazioni private, Soleri mette in piazza i suoi ripetuti tentativi di rimorchio, al momento tutti rimasti inascoltati. “Per tutte quelle che mi stanno scrivendo ‘Fatti avanti!’… Pivelle, sappiate che è dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo cag**a di striscio” conclude. Dal 2017, lo stesso anno in cui iniziò la storia – interrottasi nel 2023 – con l’allora semisconosciuto Damiano David.

Al momento Ghali non ha risposto e sembra non ci sia possibilità che questa storia si trasformi in un sognante fantagossip come quello tra Tedua e Emma. Così come prontamente segnalato da una follower, Ghali è felicemente fidanzato (con la stilista Camilla Venturini). Spiace Giorgia, sarà per il prossimo…