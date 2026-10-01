Reazione a Catena, momento romantico in studio: Insegno balla con una spettatrice

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Prosegue il successo di Reazione a Catena: il quiz di Rai1, condotto da Pino Insegno, continua ad appassionare gli spettatori, che in questa prima parte d’autunno hanno regalato al programma ottimi ascolti. Il merito è sicuramente di una formula ben studiata, in cui si combinano quesiti impegnativi, colpi di scena e simpatici siparietti: ingredienti che non sono mancati nemmeno nella puntata del primo ottobre. Se a vincere la gara sono ancora gli Improbabili, il frizzante conduttore si concede invece un romantico ballo con una signora del pubblico.

Reazione a Catena, la gara

A difendere il titolo nella puntata del 1° ottobre di Reazione a Catena c’erano ancora gli Improbabili, trio formato da Francesco, Alberto e Marco, con Alberto nel ruolo di capitano. I tre concorrenti, arrivati da Bassano del Grappa, hanno affrontato le 3×3, ovvero Giulia, Jasmine e Anna, tre studentesse di matematica.

La sfida è partita con gli Improbabili in vantaggio nelle prime manche, mentre le 3×3 si sono prese una piccola soddisfazione durante la prima Catena musicale, riconoscendo Per due come noi di Olly e Angelina Mango. Le sfidanti hanno conquistato anche la Sillaba fortunata, riuscendo così a rimanere in corsa.

Reazione a Catena, Pino Insegno balla un lento in studio

Protagonista quanto i concorrenti, se non di più, Pino Insegno ha regalato anche questa sera uno dei momenti più simpatici della puntata. La canzone da indovinare al termine della seconda catena musicale era Ancora di Edoardo De Crescenzo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il titolo corretto.

Le 3×3 hanno tentato con Senza te, provocando la reazione ironica del conduttore: “È un colpo al cuore”. Poco dopo, il comico e doppiatore ha approfittato dell’atmosfera romantica per invitare una signora del pubblico a ballare con lui sulle note del brano.

Un siparietto dal sapore sognante, che è riuscito a stemperare la tensione della gara e a omaggiare un grande della canzone italiana: “Edoardo De Crescenzo ha scritto canzoni incredibili ed è figlio di questa meravigliosa terra”, ha concluso Insegno dopo essersi congedato dalla sua partner con un baciamano.

Reazione a Catena, gli Improbabili si confermano campioni

Nella seconda parte della gara, i campioni in carica sono riusciti ad accumulare un bel distacco nei confronti delle sfidanti. Gli Improbabili hanno avuto la meglio nel gioco del Quando, dove, come e perché e nel 4×1, arrivando alla Triplice Intesa con un montepremi di 98mila euro. Alla fine sono stati ancora loro a conquistare la vittoria, eliminando le 3×3.

Il finale, tuttavia, è stato piuttosto amaro. Arrivati all’Ultima Catena con un montepremi di 138mila euro, i tre concorrenti lo hanno visto progressivamente ridursi fino a 34mila euro a causa di numerosi errori. L’ultima parola, che vedeva come indizi “portata” e “scala”, li ha visti ancor più in difficoltà: gli Improbabili, infatti, non sono riusciti a indovinare la soluzione, che era “servita“. Niente vittoria finale, dunque, ma il trio di Bassano del Grappa potrà tornare nella prossima puntata per difendere ancora una volta il titolo. E chissà che non riesca finalmente a mettere le mani sull’ambito montepremi.