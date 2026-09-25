Reazione a Catena, fuori gli Inseparabili. Trionfano le giovanissime Copia Incolla

Cosa è successo e chi si è aggiudicato il titolo di campione nella puntata di venerdì 25 settembre di “Reazione a Catena”, il gioco condotto da Pino Insegno

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IPA Pino Insegno

Le Pappardelle continuano a far sentire la loro mancanza, dopo la fuoriuscita delle campionesse da record, il gioco torna a essere avvincente e pieno di cambiamenti a Reazione a Catena. La gara è apertissima e tutti i team, con il necessario talento e un pizzico di fortuna, possono trasformarsi nei nuovo campioni del quiz condotto da Pino Insegno. Nella serata di venerdì 25 settembre va in onda un cambio di guardia, con gli Inseparabili costretti a cedere il posto da vincitori a una nuova giovane e agguerritissima squadra.

Gli inseparabili, campioni a mani vuote

Nella puntata precedente, le simpatiche Nonno Rock sono state battute dagli Inseparabili, tre amici di lunga data in arrivo da Campi Bisenzio, piccolo comune in provincia di Firenze. Inseparabili perché, “nonostante la vita abbia cercato di dividerli” dicono loro, sono amici fin dai tempi dell’asilo. E l’uno al fianco dell’altro Andrea, Davide e Gianluca hanno scelto di affrontare anche quest’avventura televisiva.

La loro è un’intesa costruita nel tempo e rafforzatasi con gli anni. Con una complicità così ci si attende grandi cose a Reazione a Catena, il gioco in cui è proprio l’intesa tra compagni di squadra a fare la differenza. Questo loro capirsi senza bisogno di parlare basta agli Inseparabili per sbaragliare la concorrenza, ma non a vincere il montepremi dell’ultima sfida.

Stasera tornano in studio con la fascia di campioni ma il bottino a zero. Hanno voglia di rifarsi, e si vede. Sono concentratissimi, attenti e non hanno paura di rischiare.

Con le Copia Incolla una sfida avvincente

A sfidare gli amiconi, arrivano tre giovani studentesse: Sara, Sara e Lucia. Tutte universitarie, ma in materie molto diverse. La prima studia giurisprudenza, la seconda lettere e la terza ingegneria informatica. Le ragazze sono timide, a volte un po’ impacciate, ma sanno il fatto loro. Pur restando sempre un passo indietro, continuano a dare del filo da torcere ai campioni fino al round finale.

La loro bravura si mostra proprio nell’ultimo dei giochi della gara tra squadre, l’ormai iconica Intesa Vincente. Le ragazze iniziano senza mai fermarsi, indovinano una parola dopo l’altra senza esitazione. Poi un momento di tentennamento, con qualche passo di troppo: sarà stata l’emozione. Poco male, perché portano a casa l’ottimo risultato di 8 parole. Gli Inseparabili, al contrario, non riescono a far fruttare la decennale complicità e, con sole due parole indovinate, devono abbandonare il titolo – a mani vuote – e lasciare lo studio.

Alternanza di campioni a Reazione a Catena

Così come sottolineato dallo stesso conduttore Pino Insegno, l’era delle Pappardelle si è decisamente conclusa. Dopo la fuoriuscita delle imbattibili toscane (che hanno superato il record di permanenza e montepremi nella storia del gioco) non sembra esserci all’orizzonte una nuova squadra in grado di replicarne le imprese. Si vince ma per poco, puntata dopo puntata i campioni continuano a cambiare.

Nella serata di venerdì 25 settembre a trionfare sono quindi le giovani Copia Incolla, dopo aver battuto gli Inseparabili. Ma proprio come chi le ha precedute non riescono a indovinare la parola finale e, pur vincenti, tornano a casa a mani vuote.