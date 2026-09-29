Che fine hanno fatto Le Pappardelle di Reazione a Catena (che potrebbero tornare)

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IPA Pino Insegno

Che fine hanno fatto Le Pappardelle? Dopo l’addio a Reazione a Catena le tre amiche sono tornate a casa, a Firenze, ma potrebbero presto apparire nuovamente in tv.

Che fine hanno fatto Le Pappardelle dopo Reazione a Catena

Le tre amiche, cresciute a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto, hanno lasciato Reazione a Catena dopo aver trionfato per ben 48 puntate. Un record straordinario quello delle Pappardelle che ha emozionato il pubblico dello show condotto da Pino Insegno.

Dopo l’addio alla trasmissione, Maria Giulia Bardi, Carolina Mischi e Francesca Garbin hanno lasciato il posto alle nuove campionesse, le Nonno Rock, subito sostituite da altre squadre che si sono date il cambio nel corso delle puntate. Almeno per ora, dunque, nessuno ha provato a superare il record delle Pappardelle.

Il ritorno a casa delle Pappardelle è stato molto particolare, con una cena organizzata per celebrare le loro vittorie a Reazione a Catena e un montepremi di ben 260mila euro accumulato nel corso delle puntate vinte.

Le tre amiche sono state accolte con entusiasmo nel quartiere in cui vivono e sono nate. Così tanto da diventare le protagoniste di una cena a scopo benefico. L’appuntamento in piazza è stato annunciato da Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4. “Dopo un’ estate intera in cui ci hanno tenuti incollati alla tv, dopo il rercordissimo di 48 puntate consecutive da campionesse di Reazione a Catena, le nostre bravissime, simpaticissime, sincere e meravigliose Pappardelle preferite, o meglio le nostre Carolina, Francesca e Maria Giulia, lasciano il programma televisivo e tornano nel loro quartiere preferito dove erano già e saranno ancora di più protagoniste attive della nostra comunità solida e solidale”.

Dopo la partecipazione a Reazione a Catena, le Pappardelle sono diventate delle vere star, con tanto di partecipazione a numerosi eventi.

“E infatti sono e siamo già al lavoro per organizzare una grande cena di solidarietà – ha aggiunto Mirko Dormentoni -, con raccolta fondi per supportare alcuni miglioramenti da fare al loro e nostro mitico Teatro La Fiaba della Parrocchia dell’Isolotto – quello in cui svolgono attività teatrali e formative di volontariato e in cui anche come istituzione realizziamo diversi in incontri ed eventi in collaborazione con tante associazioni – sabato 17 ottobre naturalmente in Piazza dell’Isolotto. E posso anche annunciare che saranno ospiti speciali alla nostra cerimonia di premiazione Villa Vogel Cultura che si terrà sabato 31 ottobre alle 10 alla Limonaia di Villa Strozzi”.

Le Pappardelle torneranno a Reazione a Catena?

Nel frattempo in tanti sperano in un ritorno delle Pappardelle a Reazione a Catena. Secondo alcune indiscrezioni e un comunicato del programma, presto potrebbe arrivare una puntata speciale dello show dedicata alle squadre che hanno vinto di più.

Nella sfida ci potrebbero essere proprio Le Pappardelle che sono riuscite a mantenere il titolo di campionesse per ben 48 puntate. Il ritorno in televisione delle tre amiche di Firenze non è stato ancora confermato in modo ufficiale, ma considerando il grande affetto dei fan e l’interesse del pubblico, l’evento potrebbe concretizzarsi a breve.