Michela vola ma lo sfilatino la tradisce. Gerry Scotti annuncia una novità

IPA Gerry Scotti

Michela continua a vincere a La Ruota della Fortuna, ma il pane le riserva una brutta sorpresa. Nella puntata di giovedì 29 ottobre, la campionessa originaria di San Severo, che vive a Genova, domina la gara e conquista 42.500 euro. Alla Ruota delle Meraviglie, però, uno sfilatino le impedisce di portare a casa anche la Fiat 600 Hybrid. Gerry Scotti non perde l’occasione per scherzarci sopra, mentre annuncia un’importante novità per il programma.

La Ruota della Fortuna, Michela domina e Davide finisce in bancarotta

Michela torna in studio con i 16.800 euro conquistati nella puntata precedente e con la zia a fare il tifo per lei. A sfidarla ci sono Alessandro, 21enne di Bomporto che studia ingegneria del veicolo, e Davide, venditore di automobili di Silea, in provincia di Treviso.

La serata comincia con un piccolo siparietto sui pansotti liguri. Durante la ricetta proposta da Samira Lui, Michela interviene per precisare che nel mortaio si prepara la salsa di noci e non la pasta. Scotti la invita a spiegarsi, preoccupato di attirarsi le proteste dei genovesi.

Sul fronte della gara, invece, la campionessa non lascia molto spazio agli avversari, sia per fortuna ma anche per bravura e buona visione di gioco. Davide sembra partire con il piede giusto quando trova lo spicchio da 2.000 euro e accumula 6.000 euro, ma poco dopo finisce in bancarotta. “Ha assaggiato subito i sapori della Ruota, prima la gioia del 2.000, poi la disfatta della bancarotta”, commenta Gerry.

Anche Alessandro incontra qualche difficoltà. Dopo essere finito sullo zero, si sente dire dal conduttore: “Per dimostrare che siamo colleghi, anch’io sono forte coi numeri: zero per due fa sempre zero”.

Il concorrente riesce comunque a riscattarsi con un tabellone dedicato all’amico che si lamenta del prezzo del caffè per farselo offrire. L’occasione permette a Scotti di raccontare che alcuni colleghi passano nel suo camerino fingendo di voler sapere come sta, per poi dirigersi alla macchinetta del caffè. Fa anche il nome di Besa, precisando che beve soltanto una tazzina al giorno.

Michela vola a 41.500 euro, poi lo sfilatino le costa la macchina

Michela continua a macinare risposte corrette. Conquista il tabellone su Nettuno, anche se non riesce a risolvere il successivo Raddoppio da 38.600 euro, e indovina la curiosità sul passaporto di Singapore. Alla fine della gara raggiunge 41.500 euro, confermandosi campionessa.

Prima della Ruota delle Meraviglie, Gerry Scotti anticipa anche un cambiamento nel programma: “Presto ci sarà una ricchissima modifica che riguarda la Ruota delle Meraviglie”. Il conduttore non aggiunge dettagli, lasciando in sospeso la natura della novità.

Per Michela, intanto, c’è un’altra possibilità di vincere. Grazie allo spicchio conquistato durante la gara, può portare a casa una Fiat 600 Hybrid risolvendo tutti e tre i tabelloni finali, dedicati al pane. La prova, però, non va come sperato. La campionessa riconosce due soluzioni, ma non riesce a completare la terza. La parola che le sfugge è sfilatino.

“La macchina non è per me”, commenta sconsolata Michela, mentre Gerry Scotti prova a consolarla: “La macchina te la devi aspettare domani sera, tanto tornerai come campionessa”. Poi la battuta: “Lo sfilatino t’è costata una macchina”.

La concorrente deve rinunciare all’automobile, ma può ancora scoprire il premio in denaro. La busta le regala altri 1.000 euro, portando la vincita della serata a 42.500 euro e il bottino complessivo delle due puntate a 59.300 euro. Gerry le mostra anche i 20.000 euro che avrebbe potuto conquistare con un’altra busta: “41 e 5 più altri 20.000 sarebbero stati 61 e 5 in una sera”.